Case di lusso al mare, Costa Smeralda e Costiera Amalfitana più care di Ibiza, Marbella e Barcellona: ecco i prezzi

Milano, 24 Luglio 2025 – L’Italia batte nettamente la Spagna nella partita immobiliare delle case di lusso sul mare. Anche se la Spagna è una delle destinazioni più gettonate dai Paperoni italiani che scelgono di trascorrere le vacanze estive all’estero sono nelle località di mare del Belpaese gli immobili di lusso più costosi. LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, ha analizzato i prezzi delle case di pregio in vendita sul portale in alcune rinomate località marinare del nostro Paese e della realtà spagnola. Nell’analisi sono stati considerati solo appartamenti e ville, escludendo le altre tipologie immobiliari come attici, duplex, cottage, chalet, castelli e palazzi.

I prezzi delle case di lusso in Spagna

Tra le mete spagnole, Ibiza rimane irraggiungibile: per comprare un immobile di pregio sull’isola servono infatti quasi 9.500 euro/mq. Al secondo posto, ma ben distaccata, si piazza San Sebastián, cittadina situata nei Paesi Baschi e celebre per le sue spiagge affacciate sul Mar Cantabrico. Qui, chi desidera acquistare una casa di lusso deve mettere a budget, mediamente, circa 7.650 euro/mq. La stessa cifra viene richiesta anche a Barcellona, buona soluzione per chi è in cerca di un mix tra mare e cultura. Si avvicina a tali prezzi anche Marbella, una delle località più conosciute della Costa del Sol, dove una casa di lusso costa mediamente 7.500 euro/mq. Leggermente più contenuti i prezzi a Benahavís, cittadina anch’essa in provincia di Malaga a pochi chilometri dalla costa, dove un immobile di pregio raggiunge i 6.650 euro/mq. Le ultime tre località oggetto di questo studio rimangono invece al di sotto dei 5.000 euro/mq medi. A Sotogrande, in provincia di Cadice e vicino allo Stretto di Gibilterra, le case di lusso costano 4.770 euro/mq, mentre ad Altea, sulla Costa Blanca in provincia di Alicante, si rimane sui 4.250 euro/mq. La zona in assoluto meno costosa è però quella di Santander, situata nella fascia settentrionale della Penisola Iberica, dove gli immobili di pregio non raggiungono, seppur di poco, i 4.000 euro/mq.

Le case di lusso vista mare

Il confronto con l’Italia

In generale, le case di lusso nelle aree costiere italiane costano di più rispetto a quelle spagnole. Se, infatti, in Spagna nessuna destinazione raggiunge i 10.000 euro/mq, nel Belpaese ben due località superano tale cifra. La Costa Smeralda è imbattibile, con oltre 12.750 euro/mq, seguita dalla Costiera Amalfitana, che sfiora gli 11.000 euro/mq. Prezzi ben più alti rispetto a quelli di Ibiza, leader in Spagna. Nel resto delle destinazioni nostrane analizzate, i prezzi sono più in linea con quelli spagnoli. In Liguria, ad Alassio la spesa richiesta per un acquisto di pregio ammonta a 8.220 euro/mq, mentre alle Cinque Terre si resta sui 6.800 euro/mq. Passando alla Toscana, sono praticamente identici i costi all’Isola d’Elba e a Viareggio, intorno ai 6.330 euro/mq. Le due mete meno costose sono Gallipoli e Rimini: chi volesse acquistare una casa di pregio nella città pugliese si vedrebbe costretto a sborsare, mediamente, circa 4.100 euro/mq, mentre in quella emiliano-romagnola si scende fino a 3.820 euro/mq.

Offerta: più ville o appartamenti?

Anche a livello di composizione dell’offerta, si notano alcune differenze tra Italia e Spagna. Nella nostra Penisola, infatti, in sei destinazioni su otto le ville primeggiano sugli appartamenti: eclatanti i casi di Costa Smeralda (89% vs. 8%) e Isola d’Elba (91% vs. 6%), ma le soluzioni indipendenti primeggiano anche in Costiera Amalfitana (65% vs. 30%), a Viareggio (48% vs. 36%), a Rimini (57% vs. 24%) e a Gallipoli (57% vs. 23%). Le due eccezioni sono le mete liguri, Alassio e le Cinque Terre, dove la disponibilità di appartamenti supera quella di ville; nel primo caso 47% vs. 35%, nel secondo 66% vs. 28%.

La mappa delle località spagnole di pregio

Passando alla Spagna, c’è invece una divisione quasi a metà, a livello di composizione dell’offerta, tra le otto località analizzate. Le ville prevalgono decisamente ad Altea (80% vs. 15%), ma sono la fetta di stock più rilevante anche a Benahavís (66% vs. 22%), Marbella (64% vs. 25%) e Sotogrande (62% vs. 26%). Al contrario, gli appartamenti primeggiano a Barcellona (79% vs. 8%), San Sebastián (82% vs. 14%) e Santander (66% vs. 28%). A Ibiza, infine, c’è una distribuzione pressoché equa tra le due tipologie (47% di appartamenti e 46% di ville).

Le differenze tra Italia e Spagna

“Italia e Spagna si confermano due poli di riferimento per il segmento delle seconde case di lusso sul mare, ma con dinamiche profondamente diverse. In Italia prevale un’offerta di altissimo profilo, spesso costituita da ville uniche per posizione, architettura e vista, che si traducono in valori al metro quadro significativamente superiori. In Spagna, invece, si osserva una maggiore varietà tipologica e una distribuzione dell’offerta più bilanciata tra appartamenti e ville, che rende il mercato accessibile a un pubblico internazionale più ampio, pur mantenendo punte di eccellenza come Ibiza - commenta Paolo Giabardo, amministratore delegato di LuxuryEstate.com - Entrambi i mercati offrono elevati standard qualitativi e attrattive specifiche che rispecchiano le peculiarità territoriali e culturali, confermando l’importanza strategica di queste destinazioni per investitori e acquirenti di alto profilo”.