Cartolarizzazione mutui. Valore: 95 milioni

Sanfelice 1893 Banca Popolare (in foto il dg Vittorio Belloi) ha perfezionato una cartolarizzazione derivante da un portafoglio di mutui residenziali a persone fisiche per un valore nominale pari a circa 95 milioni di euro. L’operazione strutturata da Banca Akros (Corporate & Investment Bank del Gruppo Banco Bpm) in qualità di arranger.