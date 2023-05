Carta verso il cda di Vivendi: nomina vicina

È stato convocato per domani il Comitato nomine di Tim per cominciare l’analisi della candidatura dell’ex presidente di Leonardo Luciano Carta a componente del Cda del gruppo. Comincia così il percorso per riempire il posto lasciato vacante da Arnaud de Puyfontaine di Vivendi. Dalle dimissioni di de Puyfontaine, avvenute nel gennaio scorso,

Vivendi, che è socio di maggioranza di Tim, con circa il 24% delle azioni, non aveva più rappresentanti nel board.

Carta è stato definito ‘uomo delle istituzioni’ e nel suo curriculum vanta una carriera nella Guardia di Finanza, fino al ruolo di generale, mentre dal 2018 al 2020 ha diretto l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna.