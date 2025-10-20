Carta Valore: arriva il nuovo bonus cultura per i diplomati, ma entro i 19 anni

Roma, 20 ottobre 2025 – Il panorama degli incentivi statali volti a promuovere l'accesso alla cultura e alla formazione tra le nuove generazioni è in evoluzione. L'attenzione del dibattito pubblico e legislativo si è recentemente focalizzata sull'introduzione della ‘Carta Valore’, una misura destinata a sostituire, a partire dal 2027, le precedenti iniziative come la ‘Carta della Cultura Giovani’ e la ‘Carta del Merito’. Questo nuovo strumento si configura come un bonus cultura mirato e selettivo, concepito per premiare e supportare i giovani che completano il ciclo di studi superiori con risultati significativi. La genesi della Carta Valore è strettamente legata alla Legge di Bilancio, che ne ha delineato i contorni essenziali. L'obiettivo primario rimane quello di investire nella formazione culturale dei ragazzi, facilitando l'acquisto di beni e servizi culturali. Tuttavia, la sua struttura è pensata per essere più mirata rispetto ai sistemi precedenti.

Come funziona la Carta Valore per i coloro che si diplomano nel 2027

Destinatari e requisiti chiave

La caratteristica più distintiva della Carta Valore risiede nei suoi criteri di accesso, che le conferiscono un carattere di meritocrazia e tempestività. L'incentivo è, infatti, riservato ai neodiplomati che conseguono il titolo di scuola secondaria di secondo grado entro i 19 anni di età. Questa soglia anagrafica fissa un paletto preciso, distinguendo la Carta Valore come un premio per chi conclude il percorso scolastico nei tempi standard, riconoscendo il merito e l'impegno. La prima erogazione del contributo è attesa a partire dal 2027 per coloro che si diplomeranno nel 2026. L'importo, stanziato con una previsione annua di 180 milioni di euro, non è fisso in modo permanente ma verrà stabilito di anno in anno con un apposito decreto del Ministero della Cultura (MiC), di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantendo così una flessibilità operativa e un monitoraggio costante delle risorse.

Modalità e ambito di utilizzo

La Carta Valore si concretizza in un credito elettronico (o digitale) che può essere speso per una vasta gamma di beni e attività culturali e formative. L'intento è duplice: da un lato, incentivare il consumo culturale; dall'altro, sostenere i settori della cultura, dell'editoria e dello spettacolo. Tra i beni e servizi acquistabili figurano: libri, giornali e periodici, inclusi i formati digitali, per sostenere l'editoria in tutte le sue declinazioni; musica registrata e strumenti musicali, per favorire l'avvicinamento all'arte performativa; biglietti per spettacoli al cinema, a teatro, a concerti e a spettacoli dal vivo; musei e patrimonio culturale, vale a dire ingressi e abbonamenti per mostre, eventi culturali, monumenti, aree archeologiche e parchi naturali; corsi di formazione di musica, danza, teatro o lingue straniere, il che sottolinea l'importanza della formazione continua e extracurricolare. Questo ampio ventaglio di possibilità mira a creare un “ponte” tra la conclusione del percorso scolastico formale e la crescita personale e culturale del giovane adulto.

Aspetti fiscali e sociali

Un elemento di particolare rilievo, ereditato dalle precedenti misure e confermato per la Carta Valore, è la sua natura di contributo non imponibile. Le somme assegnate, infatti, non costituiscono reddito imponibile per il beneficiario e, cosa fondamentale, non incidono sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Questa disposizione tutela il principio di equità, assicurando che l'ottenimento del bonus cultura non pregiudichi l'accesso ad altre prestazioni sociali o agevolazioni dipendenti dal reddito. L'introduzione della Carta Valore segna un momento di transizione. Il precedente sistema del Bonus Cultura (18app) rimarrà in vigore esclusivamente per coloro che matureranno i requisiti (il compimento dei 18 anni) entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'avvio della nuova misura. Dal 2027, la Carta Valore diventerà lo strumento principale, focalizzando le risorse su una platea più ristretta ma ritenuta più meritevole e in linea con i tempi di completamento degli studi.