Carta acquisti 2023, da oggi arriva Dedicata a te. Come ritirare la social card e una guida semplice

Roma, 18 luglio 2023 – I beneficiari della carta acquisti, chiamata “Dedicata a te”, riceveranno in questi giorni la comunicazione con le modalità di ritiro della nuova social card negli uffici postali. Da oggi martedì 18 luglio, infatti, i Comuni, che hanno stilato la lista degli aventi diritto, devono inviare la lettera che informa i destinatari su dove e come ritirare la carta di risparmio spesa.

Cos'è “Dedicata a te”

“Dedicata a te” è la nuova social card, o carta di risparmio spesa, destinata alle famiglie dai redditi più bassi, che consiste in una carta elettronica prepagata che serve per la spesa alimentare. Ha un valore di 382,50 euro per il 2023.

I requisiti

Per averne diritto il nucleo familiare non deve avere Isee superiore a 15mila euro e tutti i componenti devono essere iscritti all’anagrafe comunale della popolazione residente. Per ottenere la prepagata non va fatta domanda ma sono i Comuni che, incrociando i dati dell'Inps, stilano una graduatoria degli aventi diritto. Le carte per l’acquisto dei beni alimentari vengono assegnate infatti secondo una scala di priorità, partendo sempre da chi ha Isee più basso. E cioè: famiglie composte da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, nuclei familiari composti da non meno di tre componenti.

Come attivarla

Una volta ritirata, la Carta risparmio spesa deve essere attivata con il primo acquisto entro il 15 settembre 2023, altrimenti il beneficio decade.

Per cosa e dove si può usare

La Carta risparmio spesa potrà essere utilizzata solo per acquistare i generi alimentari di prima necessità, con esclusione delle bevande alcoliche, in tutti gli esercizi commerciali.

Questo l’elenco dei prodotti che si possono comprare:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d'oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla

Con apposite convenzioni, il ministero dell'Agricoltura, ha provveduto a stipulare accordi con tutti gli esercizi aderenti per l'applicazione di un ulteriore sconto del 15% in favore dei possessori delle carte. A questo link si trova l'elenco di chi applica lo sconto del 15%.