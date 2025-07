Carrefour Italia agli italiani. I francesi vendono a NewPrinces

L’ultimo carrello di Carrefour in Italia non uscirà vuoto, ma carico di capitali e ambizioni. Il gruppo francese della grande distribuzione lascia il Belpaese, dopo anni di fatiche e bilanci in rosso. Al suo posto arriva NewPrinces Group, la ex Newlat Food con sede a Reggio Emilia, che firma un’operazione da circa 1 miliardo di euro e acquisisce il 100% di Carrefour Italia, comprensivo di 1.188 punti vendita, 41 ipermercati, 315 supermercati e 820 negozi di prossimità. NewPrinces balza così da 750 milioni a 6,9 miliardi di fatturato in un solo anno, diventando il secondo gruppo food italiano per ricavi e il primo per occupazione diretta, con 13.000 dipendenti in Italia e oltre 18.000 nel mondo.

Una scalata silenziosa ma decisa, frutto di una strategia industriale iniziata con l’acquisizione di Centrale del Latte, poi proseguita con Allkem e ora culminata con la presa di una rete tra le più diffuse sul territorio nazionale. Le regioni più servite sono Lombardia (314 punti vendita), Piemonte (202), Lazio (195), Liguria (161), Toscana (54) ed Emilia-Romagna (49). Un presidio commerciale che continuerà a portare temporaneamente il brand Carrefour in virtù di un accordo di servizio con i francesi.

A livello finanziario, l’operazione ha contorni inediti. Il valore complessivo (enterprise value) è di circa 1 miliardo, ma l’equity value netto è simbolicamente di 1 euro, una conseguenza degli aggiustamenti contabili e degli effetti dell’Ifrs 16. Carrefour, nel frattempo, reinvestirà sotto forma di contributo una tantum 437,5 milioni, destinati al rinnovamento della rete, alla logistica e al rilancio del brand, incluso il ritorno del marchio GS, andato perso sotto la gestione transalpina. Il closing è previsto entro il terzo trimestre di quest’anno, subordinato al via libera delle autorità competenti.

L’acquisizione arriva dopo un lungo periodo di difficoltà per il gruppo francese in Italia: nel 2024 Carrefour Italia ha chiuso con perdite per 150 milioni e vendite Iva inclusa per 4,2 miliardi, in calo rispetto al triennio precedente. L’ebitda (comprese le attività immobiliari) è stato di 115 milioni. Numeri insufficienti a giustificare la permanenza in un mercato diventato sempre più competitivo e poco redditizio.

Per Angelo Mastrolia, presidente di NewPrinces Group, "questa è una tappa decisiva nella nostra strategia di crescita. Un’operazione costruita con visione industriale e determinazione. Puntiamo a un modello sostenibile, orientato al lungo periodo, capace di generare valore per tutta la filiera". Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha già dato la sua benedizione all’operazione, parlando di "rafforzamento del Made in Italy" e annunciando che incontrerà Mastrolia e i sindacati per analizzare l’impatto industriale e occupazionale. "La priorità – scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – sarà verificare il piano di rilancio e la salvaguardia dell’occupazione".