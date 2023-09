Caro voli, Antitrust contro Ryanair: "Troppi ostacoli alle agenzie online"

Sarà un caso. Ma il giorno dopo l’annuncio del governo di voler dare più poteri all’Antitrust per contrastare il caro-voli, l’autorità che vigila sul mercato ha avviato un procedimento per possibile abuso di posizione dominante proprio contro Ryanair, la compagnia che più di altre aveva tuonato contro l’esecutivo per il decreto che imponeva una soglia massima agli aumenti dei biglietti. Il tetto "salterà", come deciso ieri dall’esecutivo. In compenso, però, si è cominciato ad accendere un faro sui comportamenti del primo operatore nel trasporto aereo di linea nei voli nazionali da e per l’Italia. Il sospetto è che la compagnia abbia usato la sua posizione di mercato per impedire alla maggioranza delle agenzie di viaggio di vendere i suoi biglietti aerei.

Il meccanismo è semplice. Attraverso algoritmi o sistemi di tracciamento, la società irlandela bloccherebbe le agenzie viaggi, consentendo loro l’acquisto dei biglietti tramite un’altra piattaforma con condizioni di gran lunga peggiorative come prezzo, offerta e di gestione post vendita. Se l’agenzia di viaggio riesce ad aggirare il blocco, potrebbe essere lo stesso viaggiatore a pagarne le conseguenze. Ad esempio, non riuscirà a fare il check-in online ma solo in aeroporto, pagando un sovraprezzo fino a 75 euro. Secondo l’Antitrust, "la condotta di Ryanair avrebbe effetti anche sui consumatori finali: si determinerebbero condizioni peggiorative". A sollecitare l’Autorità, gli esposti presentati dall’Aiav, che conta 1900 agenzie di viaggio, la Federazione del Turismo organizzato che ha 1900 soci e l’associazione dei consumatori Codici Lombardia.

Dal canto suo, Ryanair si dice favorevole all’indagine Antitrust "che chiarirà ai passeggeri di prenotare direttamente su Ryanair.com per ottenere le tariffe più basse. Siamo tuttavia sorpresi che l’Antitrust non abbia mostrato interesse per il fatto che i prezzi dei voli Ryanair e dei servizi opzionali sui siti delle agenzie di viaggio online spesso superano i prezzi di Ryanair.com fino al 200%".

Soddisfatto il ministro per le Imprese, Adolfo Urso: "Abbiamo dato all’Antitrust maggiori poteri nel caso l’algoritmo profilasse gli utenti e creasse dei meccanismi di prezzo che si potrebbero definire come distorsivi del mercato. Vogliamo anche far emergere in piena trasparenza quello che i gestori degli aeroporti destinano alle compagnie come incentivi". Una torta non di poco conto. Secondo i dati diffusi dall’Autorità di regolazione dei Trasporti, l’anno scorso i sussidi avrebbero raggiunto i 340 milioni di euro.