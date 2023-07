Caro spiagge 2023: impennata dei prezzi di ombrelloni, sdraio e lettini. Quanto costa una giornata al mare

Che sia un weekend fuori porta per Ferragosto o una settimana di vacanza, gli amanti del mare per quest’anno dovranno fare i conti con il rincaro di ombrelloni, sdraio e lettini. A causa del caro spiagge 2023, come affermato da Codacons, una giornata in spiaggia per una famiglia media può arrivare a costare fino a 110 euro.

Ad agosto fino al 20% di rincaro

Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio nazionale di Federconsumatori stendersi in spiaggia a giugno è costato l'11 per cento in più rispetto al 2022. Ma le previsioni per l’alta stagione, che è alle porte, sono ancor più fosche: fino al 20 per cento di aumento rispetto all’anno scorso, che aveva già risentito dei rincari rispetto all’anno prima.

Lettino, ombrelli e sdraio

Dando un’occhiata ai listini stilati da Federconsumatori sui rincari, si nota quanto l’aumento abbia influito sul prezzo medio dello sdraio: dai 6 euro del 2022 agli 11,79 centesimi di quest’anno, aggiudicandosi una variazione del 42%. Aumentato anche il prezzo degli ombrelloni: dagli 11 euro ai 12.79, con un +16%. In controtendenza il prezzo dei lettini: dai 14 euro del 2022 agli undici nel 2023, con una variazione del -16%.

Gli abbonamenti

A crescere è anche l'abbonamento giornaliero, che impenna al 12% in più, da 28,80 a 32,26. Stessa tendenza per l’abbonamento stagionale, che passa dai 1.650 euro del 2022 ai 2.121 di quest’anno. Meglio preferire gli abbonamenti mensili, passarti dai 785 euro ai 718.

I prezzi medi per una giornata al mare

Un weekend in uno stabilimento medio viene a costare quindi tra i 30 e i 35 euro al giorno, ma con fluttuazioni poderose sul territorio. Si parte infatti dai 40 euro in media di Viareggio e Riccione per arrivare ai 60 euro di diverse località in Sardegna. A Gallipoli la media è di 80 euro al giorno, ma nelle strutture di livello superiore si arriva anche a toccare quota 120 euro. Record poi di 1.000 euro per un gazebo in alcune spiagge del Salento. Lievi maggiorazioni si sono riscontrate a Taormina (3%) e Senigallia (4%). Più elevati, ma in linea con l’inflazione, gli aumenti a Lignano (9%), Rimini (10%) e Alghero (11%).