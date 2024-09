Caro scuola, le famiglie provano a risparmiare sul web: l'analisi di Trovaprezzi

Roma, 10 settembre 2024 – Studenti e studentesse di tutte le età si stanno preparando a tornare sui banchi e le famiglie, si sa, fanno i conti col caro-scuola: secondo il monitoraggio effettuato dall’Osservatorio nazionale Federconsumatori, i prezzi per il 'back to school' hanno registrato un aumento medio del 6,6% rispetto allo scorso anno (considerando grande distribuzione, cartolibrerie e segmento online), con una spesa complessiva per materiali e ricambi scolastici di circa 647 euro ad alunno. L’ufficio studi del noto portale di comparazione prezzi di prodotti e servizi, Trovaprezzi.it, ha rilevato però una tendenza in crescendo verso la ricerca e l'acquisto di materiali scolastici online. E ha reso noti alcuni dati che mostrano come il caro scuola sia lievemente attenuato se ci si rivolge al comparto online.

Crescita di ricerche online

Secondo lo studio a cura di Trovaprezzi.it, nel 2024 emerge un notevole aumento di interesse per le ricerche online di materiale scolastico. Per quanto riguarda gli zaini, ad esempio, le ricerche sono cresciute del 109% a luglio e del 110% ad agosto (rispetto all'anno precedente); ancora più elevato, invece, è l’interesse per i manuali e i dizionari: +416% a luglio e +463% ad agosto di ricerche rispetto allo scorso anno. Assai gettonata anche la cancelleria, con un aumento di ricerche del 73% a luglio e del 95% ad agosto. I dati evidenziano un cambiamento significativo nelle abitudini dei consumatori, che si spingono sempre di più verso l'acquisto di prodotti scolastici tramite le piattaforme online, riflettendo anche la crescente fiducia nel servizio di comparazione dei prezzi.

Calo dei prezzi medi nelle ricerche online

A luglio e ad agosto 2024, si legge ancora nell’analisi, è emerso anche il calo dei prezzi medi, nel comparto web, rispetto al 2023. Gli zaini hanno avuto una leggera riduzione del prezzo medio del 6% a luglio e del 7% ad agosto, indice anche di una maggiore competitività tra i fornitori e di un’offerta più ampia di modelli. Il prezzo medio si è ridotto anche nella categoria manuali e dizionari, con -18% a luglio e -27% ad agosto; allo stesso modo, nella categoria dedicata alla scuola e alla cancelleria il calo dei prezzi è stato pari a -32% a luglio e -8% ad agosto.

Curiosità

Tra gli zaini più ricercati nel 2024 su Trovaprezzi.it troviamo Borealis di The North Face, famoso per la sua durabilità e capienza; la linea degli zaini Eastpak, apprezzati per la loro praticità e stile, nonché per la robustezza (va per la maggiore il cosiddetto modello ‘Pinnacle’, noto per la sua ampia capacità e la doppia tasca frontale); i trolley scuola di Seven, progettati chi preferisce un'opzione più comoda per trasportare il materiale scolastico e, infine, gli zaini sottovuoto, basati su una tecnologia di compressione finalizzata a ridurre il volume del contenuto e ottimizzare lo spazio. In netta controtendenza, la linea scuola firmata dall’influencer Chiara Ferragni ha visto un vero e proprio crollo dell'interesse medio, segnando un calo dell’89% nel periodo luglio-agosto 2024 rispetto a un anno fa.