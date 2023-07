Caro mutui: il governo studia nuove misure

Il prossimo rialzo dei tassi è previsto per il 27 luglio, ma il governo da settimane, a quanto filtra, avrebbe intrapreso un dialogo con gli istituti di credito per arrivare a una soluzione che consenta di non far lievitare in maniera incontrollata le rate dei mutui a tasso variabile. Ecco allora che il Mef, con il ministro Giancarlo Giorgetti, starebbe dialogando con il mondo bancario per arrivare alla definizione di un meccanismo per supportare famiglie ed imprese in difficoltà, con la possibilità di congelare i rialzi delle rate e allungare la durata dei finanziamenti. Già nel 2007 il Mise mise a punto un provvedimento analogo, che potrebbe costituire un precedente, anche se al Mef l’auspicio è che siano le stesse banche a intervenire in modo autonomo. Ieri il vice premier Matteo Salvini ha annunciato: "Al ministero dell’Economia, Giorgetti sta lavorando con le banche per allungare le scadenze di chi ha un mutuo a tasso variabile, che per colpa delle scelte della Bce sta aumentando, come rata, incredibilmente". Il segretario della Lega ha aggiunto: "Mi piacerebbe che le banche italiane allungassero la possibilità per famiglie e imprese dei tempi di pagamento e, dunque, la rata rimanesse uguale e non crescesse".

Un aiuto, quindi, ad arrivare a fine mese, come quello che giunge dalle bollette del gas che a giugno saranno inferiori dell’1,1% rispetto a maggio per la famiglia tipo, secondo le nuove tariffe aggiornate dall’Arera per il mercato tutelato, a seguito del calo delle quotazioni all’ingrosso. In un anno, da luglio 2022, il risparmio sul gas sfiora il 9% rispetto ai dodici mesi precedenti, per una spesa media di 1.500 euro a famiglia. Questo ribasso, però, è definito insufficiente dall’Unione nazionale consumatori visto che, a confronto con giugno 2020, ci sarebbe ancora un rialzo "spropositato" del 40%.

Elena Comelli