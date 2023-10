Bolletta del gas, stangata di settembre: aumento del 4,8%. La spesa annua per le famiglie supera i 1400 euro

Roma, 3 ottobre 2023 – Stangata sulla bolletta del gas per le famiglie italiane con un aumento del 4,8% nel mese di settembre rispetto ad agosto legato all’incremento del prezzo del metano. Lo rende noto Arera.

L'aggiornamento complessivo per l'utente tipo, per i consumi del mese di settembre rispetto al mese precedente, è determinato interamente dall'aumento della spesa per la materia gas naturale.

Rimangono invariati gli oneri generali e la tariffa legata alla spesa per il trasporto e la misura. Confermati per settembre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

Spesa annuale

La spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (ottobre 2022 - settembre 2023), in termini di effetti finali, è di 1.459 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 13,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (ottobre 2021 - settembre 2022).