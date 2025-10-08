Caro-case, prezzi raddoppiati: "Un Pnrr contro l’emergenza"

Prezzi praticamente raddoppiati (+48%) dal 2015 al 2023, i fitti che continuano a correre, con incrementi del 18%, un milione e mezzo di famiglie vive in una situazione di disagio abitativo. Eppure, secondo i dati diffusi ieri dall’Istat, sono 4,7 milioni le famiglie che pagano un fitto e 3,8 quelle alle prese con un mutuo. Sono questi i numeri che hanno fatto da sfondo alla tre giorni organizzata dall’Ance al Maxxi di Roma sulle "Città del futuro". Un appuntamento volutamente trasversale, al di fuori dei tradizionali steccati ideologici e di partito. Perché su questo tema, ha spiegato la presidente dell’Associazione dei costruttori, Federica Brancaccio, "bisogna superare la logica della contrapposizione". E, non a caso, nel panel di interventi che ha aperto ieri mattina alla Camera dei deputati la Conferenza, accanto al presidente Lorenzo Fontana, c’erano sia parlamentari della maggioranza sia dell’opposizione. "Abbiamo voluto costruire una cittadella del dialogo", spiega l’ex sindaco Francesco Rutelli, direttore della Conferenza.

Tutti, del resto, si sono trovati d’accordo sulla necessità di un piano casa per superare l’emergenza. Un piano che però sia in grado di accompagnare quei processi di rigenerazione urbana e di trasformazione delle città che vanno declinati con le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla trasformazione digitale e alla sostenibilità. Non a caso, ha spiegato ieri il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, "il piano casa è già nell’agenda dell’Ue e può essere alimentato, a livello dei singoli Paesi, grazie alla rimodulazione dei fondi europei".

Serve un "Pnrr per la casa", insiste Federica Brancaccio, sottolineando che tra riforma delle politiche di coesione, rimodulazione dei piani esistenti, ultima legge di Bilancio e nuova programmazione europea, si possono trovare almeno 15 miliardi da destinare al piano casa. Un tasto sul quale ha insistito anche il vicepremier, Antonio Tajani, ribadendo il suo secco no a qualsiasi tentazione di nuova patrimoniale sugli immobili. In vista della prossima manovra economica è arrivato, infine, l’impegno a evitare il taglio dei bonus sulle ristrutturazioni edilizie nel 2026, conservando l’attuale detrazione al 50%, da parte del presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato.