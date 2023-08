Urso e il caro benzina: "Controlli e trasparenza stanno funzionando. Fermiamo chi specula"

Roma, 18 agosto 2023 – Ministro, partiamo dai prezzi dei carburanti: come stanno le cose dal vostro punto di osservazione?

"In questi giorni, al di là dal clamore mediatico – avvisa Adolfo Urso, titolare del Made in Italy e delle Imprese – notiamo solo piccoli aggiustamenti dei prezzi alla pompa. Ieri, solo per indicare il dato più recente, il nostro osservatorio ha segnalato che non è stato registrato nessun aumento, anzi, si è verificata una frazionale diminuzione di un millesimo di euro per la benzina self sulla rete stradale. La scorsa settimana ci sono stati, è vero, nuovi aumenti, ma sostanzialmente in linea con le quotazioni internazionali medie di benzina e gasolio".

Il ministro Adolfo Urso

Eppure, non mancano segnalazioni di situazioni abnormi: sono casi isolati o indice di un rialzo generalizzato? "Sta facendo molto discutere il caso di un gestore autostradale alle porte di Milano che ha alzato il prezzo della benzina a 2.7 euro al litro. Ma si tratta di un caso legato a situazioni molto particolari, che nulla hanno a che vedere con l’andamento generale dei prezzi medi. Da quel che ha accertato su nostra segnalazione la Guardia di Finanza, il gestore subisce un contratto capestro da parte del rifornitore: ora finalmente è emerso e anche lui potrà essere tutelato. Mi sono invece arrivate segnalazioni di consumatori che affermano che grazie al sistema di monitoraggio e alla scelta del gestore di zona più conveniente continuano a fare il pieno a 1,8-1,9 euro al litro, peraltro anche a pochi chilometri dallo stesso distributore segnalato". L’opposizione, però, vi accusa di avere adottato provvedimenti che non funzionano.

"È vero esattamente il contrario. Il prezzo industriale della benzina e del gasolio in Italia, quello depurato dalle accise, è per la prima volta più basso degli altri Paesi dell’Unione Europea. Trovo quindi singolari le critiche delle opposizioni di fronte a misure che si stanno rivelando efficaci e che hanno consentito, in un sistema di mercato, di contrastare la speculazione, dando piena trasparenza e quindi consapevolezza e capacità di scelta al consumatore. E allora mi domando: sono contrari anche alla trasparenza?". In termini strutturali, esiste il nodo della eccessiva tassazione dei carburanti rispetto agli altri Paesi: si potrà intervenire? "È un tema che sicuramente esiste da qualche decennio. Quando Draghi intervenne nel marzo dello scorso anno il prezzo di benzina e gasolio era 2.20, oggi siamo ben sotto i 2 euro. Quella misura è costata oltre 9 miliardi alle casse dello Stato. Noi abbiamo preferito usare quelle risorse per aiutare le famiglie numerose e per fare due tagli al cuneo fiscale per chi ha salari più bassi. Una scelta politica che sta dando frutti anche sul piano della solidità e della reputazione complessiva del nostro Paese. Ricordo che nei giorni scorsi Fitch ha tagliato le prospettive di crescita dei maggiori Paesi industriali dell’Occidente mentre ha alzato quelle dell’Italia. La Borsa italiana ha raggiunto il suo record ed è cresciuta in questi mesi più di quanto siano cresciute le altre Borse europee: gli investimenti esteri sono cresciuti per la prima volta più in Italia che in Germania e Francia, il fondo americano Blackstone ha definito l’Italia il Paese ideale dove investire in Europa". Un altro versante problematico, anche per effetto del caro carburanti, è quello dei prezzi alimentari: gli interventi adottati stanno facendo effetto?

"Entro il 10 settembre saranno definite con le associazioni che hanno sottoscritto il patto anti inflazione (che riguarda anche beni primari non alimentari come i prodotti per l’infanzia) le modalità per far scattare una sorta di “trimestre anti inflazione“, che durerà dal 1 ottobre al 31 dicembre e che vedrà prezzi calmierati su una selezione di articoli rientranti nel “carrello della spesa“. Mi auguro che anche l’industria alimentare sostenga questo sforzo come ha fatto in Francia". Per le misure sui prezzi degli aerei, alcune compagnie hanno reagito male: intendete andare avanti? "Anche su questo fronte siamo intervenuti davanti ad alcune evidenti distorsioni del mercato e della concorrenza. E siamo convinti di essere in piena sintonia con lo spirito e le regole europee. E fa riflettere che a protestare con maggior veemenza sia stata proprio la compagnia aerea che risulta essere stata sanzionata undici volte negli ultimi anni dalla Autorità di controllo del mercato e della concorrenza proprio per fenomeni distorsivi del mercato". A differenza dello scorso anno, non abbiamo più il rischio sistemico degli approvvigionamenti del gas. "Io credo che le politiche messe in campo in questi mesi stiano dando i loro frutti. Sul fronte degli approvvigionamenti abbiamo fatto significativi passi avanti anche con l’arrivo a Piombino della nave rigassificatrice Golar Tundra. Ora non ci sono allarmi in vista né sulla quantità né sui prezzi che dopo le impennate speculative dello scorso anno sono tornati a livelli fisiologici. Faccio notare che proprio in questi giorni lo stoccaggio di gas nel nostro Paese ha raggiunto il 90%. Entro il 2023 sono quindi convinto che potremo raggiungere definitivamente l’indipendenza energetica, in particolare dalla Russia".