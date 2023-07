Caro benzina sull'esodo estivo a Roma: il governo vigila

Arrivano i giorni dell’esodo estivo e, puntuali come un cookie da cliccare, partono anche i rincari dei carburanti. Complici una serie di fattori legati al mercato internazionale, ma anche – a detta dei consumatori – episodi di evidente speculazione, salgono con forza le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa: la benzina in self supera quota 1,88 euro al litro, ai massimi da un anno fa, quando era in vigore lo sconto sull’accisa di 30 centesimi al litro, mentre servita in autostrada costa attorno ai 2,2 euro al litro. Anche il gasolio è ai massimi dallo scorso aprile, a quota 1,73 euro al litro. Il Mimit interviene: c’è massima attenzione su eventuali fenomeni speculativi. Tuttavia "le attuali dinamiche alla pompa risultano coerenti con quanto si sta osservando nei mercati internazionali" e in Italia il prezzo industriale (al netto delle tasse) è comunque più basso di quello di Spagna, Germania e Francia. Il conto, calcolato dalle associazioni dei consumatori, è salato: tra esodo e controesodo si ipotizza un esborso in più di 800 milioni.