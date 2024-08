Carburante, scendono (ancora) i prezzi: la benzina è ai minimi da sei mesi

Roma, 5 agosto 2024 – Buone notizie per chi si sposta in auto per le vacanze. I prezzi dei carburanti alla pompa scivolano ancora, dopo i ribassi sui listini registrati venerdì. Lo rende noto Staffetta Quotidiana, secondo cui la benzina è al livello minimo dal 9 febbraio scorso (media nazionale dei prezzi praticati alla pompa in modalità self).

In città

Sabato Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti indicano che la benzina al self service costa 1,841 euro/litro (-3 millesimi, compagnie 1,845, pompe bianche 1,833), mentre il diesel self costa 1,721 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,726, pompe bianche 1,711). Discorso a parte per il servito, dove la benzina sale a 1,985 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 2,026, pompe bianche 1,904), il diesel servito viaggia a 1,865 euro/litro (-5, compagnie 1,907, pompe bianche 1,781). Infine il Gpl servito viene registrato a 0,714 euro/litro (+1, compagnie 0,723, pompe bianche 0,703), mentre il metano servito si attesta a 1,330 euro/kg (+3, compagnie 1,343, pompe bianche 1,319), Gnl 1,232 euro/kg (-4, compagnie 1,232 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg).

In autostrada

Ma i ribassi non interessano l'intera rete e sulle autostrade i listini rimangono ancora a livelli più elevati con il rischio stangata per i vacanzieri che si mettono in auto senza fare il pieno prima della partenza. Sulle autostrade, infatti, la benzina self service si attesta a 1,934 euro/litro (servito 2,199), il gasolio self è a 1,830 euro/litro (servito 2,103), il Gpl 0,857 euro/litro, il metano 1,455 euro/kg e Gnl 1,294 euro/kg. Prezzi su cui polemizza il Codacons, dati alla mano. “Chi effettua i rifornimenti in autostrada non solo paga di più rispetto alla rete urbana, ma subisce anche una minore riduzione dei listini rispetto allo scorso anno - denuncia l’associazione di consumatori –. Un andamento anomalo che deve essere attenzionato dal Governo attraverso un monitoraggio volto ad evitare speculazioni sugli italiani che si spostano in auto durante le vacanze estive.