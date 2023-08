Cara scuola, quanto mi costi? Aumentano i prezzi per il corredo. Ecco quanto spenderemo e come poter risparmiare

Roma, 18 agosto 2023 – Cara scuola quanto mi costi. Non è una domanda ma una realtà con la quale le famiglie stanno già facendo i conti. Il corredo scolastico, fatto di libri, cancelleria, zaini e astucci; ma anche diari grembiuli per le primarie e vari ed eventuali potrà arrivare fino a 1000 euro. La spesa minima oscillerebbe tra i 500 e i 600 euro. Vediamo perché e come risparmiare.

libri scolastici

Dunque anche tutto il necessario per il comparto istruzione non sfugge alla morsa degli aumenti generalizzati che, iniziati lo scorso anno, non si placano ancora. Dal monitoraggio effettuato dall`O.N.F., l’ Osservatorio Nazionale Federconsumatori, i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio del +6,2% rispetto al 2022. Complessivamente la spesa per il corredo scolastico e la sostituzione di quello logoro o terminato ammonterà a circa 606,80 euro per ciascun alunno. Quella per la scuola si conferma, così, una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie: ecco perché, quest'anno come non mai, molti ricorreranno al riutilizzo del materiale degli anni passati in particolare per gli zaini e gli astucci o allo allo scambio/regalo anche attraverso gruppi sui social e ai testi scolastici usati. Per Federconsumatori, in particolare, è in forte salita il costo dei libri: per ogni studente in media si spenderanno 502,10 euro per i testi obbligatori più 2 dizionari. La variazione rispetto al 2022 è del +4%, sui libri libri nuovi. Se si opta per l’usato, invece, si risparmia potrà risparmiare almeno il 26%.

Quanto si spenderà nel dettaglio

I costi più alti, come sempre, sono per gli alunni delle classi prime, nel dettaglio: uno studente di prima media spenderà mediamente per i libri di testo + 2 dizionari 488,40 euro (+10% rispetto allo scorso anno). A tali spese vanno aggiunti 606,80 euro per il corredo scolastico ed i ricambi durante l`intero anno, per un totale di 1.095,20 euro; un ragazzo di primo liceo spenderà per i libri di testo + 4 dizionari 695,80 euro (+2% rispetto allo scorso anno) + 606,80 euro per il corredo scolastico ed i ricambi, per un totale di ben 1.302,60 euro. "Importi – dice Federconsumatori - che risultano proibitivi per molte famiglie, a cui si aggiungono i costi ancor più onerosi da sostenere per l'acquisto di un pc, dei programmi e dei dispositivi necessari per un utilizzo didattico di questi strumenti. ormai indispensabile".

Come risparmiare per i device digitali

Dallo studio effettuato dall`Osservatorio Nazionale Federconsumatori emerge, infatti, che tra computer, webcam, microfono, antivirus e programmi base una famiglia, dovendosi dotare di tali dispositivi, arriva a spendere da 393,88 euro a 3.844,90 euro (considerando per antivirus e programmi i costi su base annua), con un rincaro del +2,3% rispetto al 2022. A questo va aggiunta la spesa per la connessione a internet. Acquistando prodotti tecnologici rigenerati, come emerge da uno studio della Federconsumatori, si risparmia circa il 38%.

Come risparmiare su zaini, astucci e cancelleria

Per quanto riguarda uno zaino i prezzi, per un modello di marca, possono arrivare anche a 200 euro, dai 15 ai 50 euro per un astuccio. Un quaderno singolo costa di media 1.20 euro. Una penna a sfera semplice o una matita le si possono comprare anche con 70 centesimi. dia Ma si trovano prodotti validi anche alla metà di questi prezzi. Inoltre molti siti o negozi stanno creando ‘pacchetti scuola’ o offerte su acquisti multipli. Così molte cartolerie propongono la ‘torta cancelleria’ da regalare per compleanni o ricorrenze. Una usanza nata di recente sui social e che sembrerebbe convincere sempre di più i consumatori.