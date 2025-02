Capitani d’impresa protagonisti del vodcast

Ritorna a Bologna Money Vibez Stories, il vodcast di QN Quotidiano Nazionale dedicato alle imprenditrici e agli imprenditori italiani. Un format agile e colloquiale, ideato per discutere i temi del lavoro, della finanza, delle tecnologie e dell’impresa con la semplicità e il linguaggio diretto di una chiacchierata. Dopo le puntate con Gianluca Pavanello, ad di Macron, e del presidente esecutivo di Dompè farmaceutici, Sergio Dompè, intervistato dalla direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, Agnese Pini, nella sede de Il Giorno a Milano, su quotidiano.net e sui canali social di Qn è disponibile da stamattina la puntata registrata a il Resto del Carlino con il presidente di Marchesini Group e vicepresidente nazionale di Confindustria, Maurizio Marchesini.

Al centro della discussione c’è il mondo del packaging, un’eccellenza italiana nel mondo. "Tutti hanno in tasca o in casa un blister – scherza Marchesini – anche quando non sanno di che si tratti. Ma la discussione è passata poi al mondo delle imprese familiari e al rapporto tra genitori e figli in azienda, un percorso accidentato e diviso tra legittime aspirazioni e doveri a cui assolvere. C’è poi il tema del mondo del lavoro, stretto tra benessere e mansioni. "Allo smart working, che per noi ha l’iniquità di dividere l’operaio dall’impiegato, perché il primo non può il lavoro a casa, io preferisco le tante forme di welfare che da tempo sperimentiamo, come la possibilità di portarsi a casa dalla mensa aziendale anche la cena per tutta la famiglia, una cosa che faccio anche io". E le nuove tecnologie? "L’AI è uno strumento potente e con alcuni lati oscuri. Non possiamo ignorarlo, la sfida è usarlo senza essere usati".

Questo e tanti altri i temi dell’intervista visibile in versione integrale al qr code qui di fianco. L’appuntamento con Money Vibez Stories è invece per mercoledì prossimo, con un nuovo o una nuova ospite a cui porre la domanda delle domande: come si fa impresa?

Simone Arminio