Per chi opera nel mercato dei prodotti finanziari, un concetto di uso comune è senza dubbio capital gain, anche se tale locuzione può risultare molto poca nota a chi è fuori da questo tipo di dinamiche. Con capital gain si fa riferimento alla differenza in senso positivo tra guadagno ottenuto dalla vendita di uno strumento finanziario, come ad esempio le azioni o le obbligazioni, e il prezzo iniziale al quale si era acquistato quello stesso strumento. Il capital gain, dunque, è a tutti gli effetti una plusvalenza ed indica per il possessore dello strumento finanziario un guadagno rispetto all’investimento che era stato sostenuto in passato per acquisirlo.

Che cos’è il capital gain?

Con il termine capital gain, anche comunemente definito guadagno in conto capitale, si intende la differenza positiva tra il prezzo di vendita e rimborso di uno strumento finanziario. In Italia tale plusvalenza, così come deciso dal Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 entrato in vigore dal 1° luglio 2014, è sottoposta ad un aliquota del 26%. Si è registrato, dunque, un innalzamento rispetto al recente passato, quando gli interessi e i guadagni di natura finanziaria erano tassati al 20%.

Il calcolo del capital gain

Come facilmente intuibile, il calcolo del capital gain è molto semplice e corrisponde ad una sottrazione tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di uno strumento finanziario. Tuttavia bisogna fare attenzione agli elementi che compongono la sottrazione: - il prezzo di vendita deve essere considerato al netto delle commissioni; - il prezzo di acquisto è invece comprensivo delle commissioni.

Vi sono poi dei casi particolari che meritano più attenzione. Supponiamo, ad esempio, che un titolo azionario venga acquistato in più tranche. In questo caso il prezzo di vendita viene considerato facendo riferimento ad un valore medio basato sulla media dei prezzi di ogni operazione d’acquisto ponderata con le quantità. E ancora, si pensi al caso in cui in uno stesso giorno un soggetto effettua più operazioni, sia in entrata che in uscita: in tale scenario i prezzi medi di acquisto e vendita vengono calcolati facendo riferimento alla media dei prezzi di ogni acquisto e vendita ponderata per le quantità acquistate e vendute. In conclusione dei discorsi fin qui affrontati sul calcolo del capital gain è utile ricordare che tale rimborso si avrà soltanto nel caso in cui il risultato della differenza tra acquisto e vendita sia di segno algebrico positivo. Se così non fosse, infatti, ci sarebbe una perdita e non una plusvalenza.

Capital gain e capital loss

Nel momento in cui il risultato tra acquisto e vendita è negativo si sarà di fronte ad una minusvalenza, o capital loss. Si tratta dell’esatto contrario del capital gain e, dunque, rappresenta una perdita derivante da una compravendita di strumenti finanziari: una data attività finanziaria o reale viene venduta ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di acquisto. In questi casi l’ordinamento italiano prevede che venga generato un credito fiscale che potrà essere recuperato per abbattere la tassazione di eventuali plusvalenze future o, per meglio dire, conseguite nello stesso anno e/o nei successivi 4.