Canone Rai, in ballo l’ipotesi di legarlo alla bolletta telefonica. “Oggi la tv si guarda sullo smartphone. L’importo calerà”

Roma, 27 luglio 2020 – Il canone Rai potrebbe non essere più legato al possesso di un televisore e dunque al contratto per l’energia, ma a quello di un dispositivo mobile (uno telefonino o un Ipad) e dunque all’utenza telefonica. Lo spiega il ministro Giancarlo Giorgetti che oggi è stato ascoltato in Commissione vigilanza. "Ormai le nuove tecnologie permettono di vedere" i programmi televisivi anche tramite smartphone e tablet. Questo potrebbe avere come conseguenza un calo dell’importo procapite. “Basti pensare che oggi il canone risulta pagato da 21 milioni di utenti e le utenze telefoniche attive sono circa 107 milioni". Più persone pagano meno si pagherà a testa, è il principio sottolineato da Giorgetti.

Ma questa, precisa il ministro, è solo una delle ipotesi allo studio per la riforma del canone. E comunque non sarà realizzata nell’immediato.

"In un'ottica di breve periodo - ha spiegato Giorgetti - l'ipotesi potrebbe essere scorporare dal pagamento del canone una quota relativa agli investimenti sostenuti dalla Rai, a sostegno per esempio della capacità trasmissiva”: attualmente si tratta di “circa 300 milioni annui che verrebbero posti a carico della fiscalità generale, riducendo il canone di abbonamento”. In un secondo momento andrà “aperta una riflessione sul pagamento del canone, attualmente legato al presunto possesso di un apparecchio televisivo. Ma le nuove modalità di sviluppo e di fruizione, come dimostra RaiPlay, consentono di fruire dei contenuti Rai usando vari device”.

Legare il canone alla bolletta del telefono però comporterebbe “problemi di applicazione, relativi al calcolo di utenze per nucleo familiare: andrebbe individuato un tetto massimo per evitare il pagamento di una somma più elevata”.

“Prendendo come orizzonte il rinnovo della concessione (in scadenza nel 2027, ndr), si potrebbero individuare altri meccanismi – ha aggiunto Giorgetti –. In ogni caso ogni ipotesi di revisione deve prendere le mosse da una chiara definizione degli oneri del servizio pubblico, dalla garanzia della sostenibilità degli investimenti, da un'attenta revisione delle dinamiche di spesa dell'azienda".

Al momento comunque non si parla di separare il canone dalla bolletta della luce, perché questo “porterebbe ad un aumento degli oneri per il contribuente.

Di tutto questo si parlerà a un tavolo convocato al Mef. Davanti alla Commissione Vigilanza, Giorgetti ha fatto il punto sul gettito derivante dal canone, “circa 1,85 miliardi, destinate pressoché integralmente alla Rai, ad eccezione di una quota di 110 milioni annui assegnata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione”.