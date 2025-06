Campari vende Cinzano al gruppo Caffo 1915

L’Amaro del Capo si beve Cinzano. Campari Group ha venduto l’asset dei vermouth e sparkling wine Cinzano e Frattina al Gruppo Caffo 1915 con un accordo da 100 milioni di euro. Una cessione che segna il cambio di passo dell’azienda ’red passion’. "Un passo fondamentale nella nostra strategia di razionalizzazione del portafoglio, consentendo di aumentare il focus commerciale e di marketing sui nostri brand principali – afferma Simon Hunt, ceo di Campari Group – Gruppo Caffo 1915 è un’azienda focalizzata sullo sviluppo di marchi nel settore delle bevande alcoliche con una forte ambizione internazionale, dunque un player ideale per sostenere lo sviluppo futuro di Cinzano e Frattina".

Un’evoluzione significativa della strategia di Campari, che ha deciso di rafforzare il focus sugli spirit. L’operazione prevede la creazione di una nuova società a cui verranno conferiti i business di Cinzano e Frattina, con la proprietà intellettuale, il magazzino di prodotti finiti, alcuni dipendenti, alcuni macchinari produttivi in Italia, gli accordi contrattuali. Gli stabilimenti in Italia e in Argentina, in cui Campari Group produce anche altri brand, non fanno invece parte del perimetro della cessione.

"Grazie al grande successo in Italia con Vecchio Amaro del Capo, abbiamo rafforzato la nostra posizione nel mercato interno ma abbiamo ancora tanto spazio all’estero – commenta Sebastiano Caffo, ceo di Gruppo Caffo 1915 – Cinzano, un brand storico e iconico, sarà la chiave per accelerare la nostra espansione internazionale, portandoci subito in più di 100 mercati".

Laura Lana