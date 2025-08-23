Fuga verso la pensione, il caso Campania: oltre 200mila in uscita. Effetto domino sulle aziende

Napoli, 23 agosto 2025 – La frenata sulle pensioni anticipate non basta. Nei prossimi anni le aziende italiane potrebbero trovarsi a corto di lavoratori. Un fenomeno che riguarda da vicino anche la Campania, dove un esercito di oltre 200mila persone lascerà uffici e fabbriche per andare in pensione. A questi si aggiunge una piccola minoranza che smetterà di lavorare per altri motivi: ritiro volontario, perdita dell’impiego, emigrazione all’estero o passaggio dal lavoro dipendente a quello autonomo e viceversa. “Un esodo mai visto prima, con milioni di persone che passeranno dal mondo del lavoro all’inattività in pochissimo tempo, con conseguenze sociali, economiche e occupazionali di portata storica per il nostro Paese”, scrivono gli esperti della Cgia di Mestre, che hanno curato il rapporto analizzando i dati emersi dalla periodica elaborazione del Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La fuga verso la pensione

In particolare, restando in Campania, i lavoratori che andranno in pensione nei prossimi quattro anni, tra il 2025 e il 2029, saranno circa 212mila. Quasi uno su due (il 45,2%, per la precisione) uscirà da aziende private, il resto da impieghi pubblici. La regione se la cava comunque meglio rispetto ad altre aree del Nord. Infatti, in valore assoluto, le regioni più coinvolte dalla domanda di sostituzione saranno quelle con una popolazione lavorativa più numerosa e, tendenzialmente, con un’età media più elevata. In testa troviamo la Lombardia, che dovrà rimpiazzare 567.700 lavoratori. Seguono il Lazio con 305.000 e il Veneto con 291.200. In coda alla graduatoria figurano l’Umbria con 44.800, la Basilicata con 25.700 e, infine, il Molise con 13.800 unità.

Organici sempre più vecchi

Un altro aspetto della grande fuga verso la pensione riguarda l’innalzamento dell’età media dei dipendenti italiani. L’indice di anzianità è aumentato di 4 punti in appena due anni, passando dal 61,2 del 2021 al 65,2. Questo significa che, rispetto all’ultima rilevazione, in Italia ogni 100 dipendenti sotto i 35 anni ce ne sono 65 con più di 55 anni. La Campania si colloca sotto la media nazionale, con un indice pari a 63,3. Poco più su l’Emilia-Romagna (63,5). Meglio la Lombardia, che si ferma al 58,6, anche grazie alle migrazioni interne, soprattutto di giovani laureati e diplomati, attratti dalle opportunità offerte dal mercato del lavoro regionale.