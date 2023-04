Campagna sicurezza Fs: passaggi a livello e stazioni, le regole da seguire per evitare incidenti

“Regole. Una sicurezza per la tua sicurezza”. Parte la nuova campagna della sicurezza ferroviaria e stradale, realizzata dal Polo Infrastrutture del gruppo Fs e patrocinata dal ministero dei Trasporti.

Affissioni e spot sono in programmazione da oggi su social e canali web nonché sui video delle principali stazioni italiane.

Il messaggio è diretto, senza peraltro cadere nel macabro. Sì, perché l’impulso di passare con l’auto ad un passaggio a livello mentre si chiudono le sbarre, o di attraversare i binari per accorciare la strada o ancora di attendere un treno in stazione superando la striscia gialla mentre si scrivono messaggini al cellulare, può provocare conseguenze terribili.

Di qui, la scelta dei creativi dell’agenzia Hdrà di spingere le persone a riflettere non tanto sull’inevitabile incidente, quanto su ciò che – a causa dell’incidente - si può perdere. Dai progetti agli amici ai sogni tutto può finire nel nulla per un attimo di disattenzione.

Fulcro narrativo è il key visual del tabellone partenze/arrivi della stazione – simbolo noto a tutti – che diventa il promemoria delle conseguenze di comportamenti errati.

Per distrazione o eccesso di sicurezza, ogni anno in media si verificano circa 250 incidenti ai passaggi a livello che, nel 10% dei casi, hanno comportato conseguenze gravi o mortali, e si rilevano oltre 2600 presenze ‘indebite' sui binari o lungo la linea che, fra decessi e feriti gravi, risultano mortali in 200 casi. Si spiega l’insistenza sull’importanza di rispettare le regole in questa iniziativa, la prima, firmata da Rfi e Anas, società che insieme gestiscono 50mila chilometri di arterie ferroviarie e strade su cui circolano giornalmente 10mila treni e 8 milioni di veicoli. Il filo rosso della campagna è ricordare ciò che a volte si trascura: la vita è un bene, da maneggiare con cura. Sia per noi, che per gli altri.