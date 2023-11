Quanto costa una campagna elettorale europea

Roma, 25 novembre 2023 - Le segreterie dei partiti "battono cassa" in vista delle elezioni europee di giugno 2024. Alcuni leader hanno deciso di chiedere un contributo una tantum ai parlamentari nazionali già eletti, per finanziare la macchina organizzativa e propagandistica della campagna elettorale: la Lega di Matteo Salvini ha chiesto a deputati e senatori un contributo di 30mila euro. Mentre la deputata Laura Ravetto e il senatore Claudio Borghi hanno lanciato due distinte iniziative di raccolta fondi. Il partito della premier Meloni, Fratelli d’Italia, chiede invece mille euro al mese fissi agli eletti per sostenere le attività del partito, e imporrà ai candidati di finanziarsi con i propri soldi la campagna elettorale. Il destino comune per tutti coloro che aspirano ad un seggio a Strasburgo, a prescindere dalla collocazione partitica, è proprio quello di provvedere personalmente alle spese elettorali mettendo mano al portafogli. Le elezioni europee, infatti, avvengono secondo una ripartizione territoriale molto ampia: le circoscrizioni in cui è divisa l’Italia sono solo cinque, ognuna delle quali include più di una regione. Chi ambisce a ottenere molte preferenze deve fare campagna in un’area molto vasta con conseguenti spese da sostenere. Si va dalla circoscrizione Italia nord occidentale che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, al collegio Italia nord orientale che comprende Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, e poi Italia centrale con Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Italia meridionale con Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria e Italia insulare con Sicilia e Sardegna. Complessivamente l’Italia elegge 76 deputati ripartiti proporzionalmente tra le liste che hanno ottenuto almeno il 4% su base nazionale. Ma il numero di eurodeputati eletti in ciascuna circoscrizione non è fisso. Questo infatti dipende prima di tutto dal numero di parlamentari europei assegnati all’Italia, che può variare. Accertato questo, il numero di eletti è ripartito tra le circoscrizioni proporzionalmente, sulla base dell’ultimo censimento. Attualmente il ministero dell’interno non ha ufficializzato eventuali modifiche rispetto alle elezioni del 2019. Tuttavia si può immaginare che i dati rimarranno gli stessi visto che il numero di parlamentari europei assegnati all’Italia non è variato, né è cambiata significativamente la distribuzione demografica tra le regioni. A settembre scorso i deputati europei hanno approvato la decisione del Consiglio europeo di aumentare da 705 a 720 il numero di seggi al Parlamento europeo per la prossima legislatura. L'aumento non interesserà l'Italia e sarà così distribuito: due seggi aggiuntivi per Francia, Spagna e Paesi Bassi, uno ciascuno per Austria, Danimarca, Belgio, Polonia, Finlandia, Slovacchia, Irlanda, Slovenia e Lettonia. La caccia alle preferenze si estende, dunque, per circoscrizioni enormi. Ma quanto può arrivare a costare una campagna elettorale? Bisogna stampare manifesti e volantini, affrontare i costi delle delle campagne sui social network, noleggiare gli spazi pubblicitari e affittare locali per organizzare convegni e comizi. E poi bisogna pagare la sedi dei propri comitati elettorali, i viaggi, gli alloggi, le cene e gli altri eventi elettorali. La legge fissa il limite massimo di spesa per i singoli candidati in 52mila euro per ogni circoscrizione elettorale a cui vanno aggiunti 0,01 euro per ogni residente della circoscrizione. Se si considera la circoscrizione Nord occidentale che è la più vasta con oltre 15 milioni di abitanti, il tetto di spesa per i candidati è pari a 210mila euro. Una soglia superiore di circa 100mila euro rispetto agli aspiranti deputati del Sud per i quali il limite è fissato a 118mila euro circa.

