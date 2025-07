Caltagirone attacca Nagel: “Falsità su Mps-Mediobanca”

Milano, 17 luglio 2025 – Volano gli stracci ai piani alti della finanza italiana. Francesco Gaetano Caltagirone accusa Alberto Nagel di aver raccontato “due oggettive falsità” sulla partecipazione all’Ops lanciata da Mps su Mediobanca. Il botta e risposta di ieri è solo l’ultimo capitolo dello scontro che sta infiammando il risiko bancario, con implicazioni potenzialmente esplosive su Generali e sugli assetti di controllo della finanza tricolore. Il casus belli è una dichiarazione del ceo di Piazzetta Cuccia, che ha insinuato come Caltagirone abbia acquistato ‘significativi pacchetti’ di azioni Mps in prossimità dell’assemblea del 17 aprile, e che avrebbe beneficiato — assieme a Delfin, Banco Bpm e Anima — di un trattamento uniforme nel collocamento accelerato del 15% del Tesoro lo scorso novembre.

Il gruppo Caltagirone ha reagito a stretto giro, bollando le affermazioni come “inesatte, del tutto strumentali e infondate”. E rilanciando con una doppia smentita: nessun acquisto “massivo” ad aprile, dal momento che il 9% era stato raggiunto già due mesi prima dell’assemblea. E soprattutto nessuna parità nei prezzi offerti nell’ABB, poiché l’offerta presentata da Caltagirone era “superiore a quella di aggiudicazione”.

In serata, la contro-replica di Mediobanca. L’istituto guidato da Nagel ha confermato “la piena aderenza al vero” della sua ricostruzione: la partecipazione del gruppo romano sarebbe effettivamente triplicata tra novembre 2024 e aprile 2025 — dal 3,3% al 9,96%. Inoltre, Mediobanca ha ricordato l’ingresso nelle settimane precedenti all’assemblea di Enpam ed Enasarco, due casse previdenziali assenti l’anno prima e oggi titolari rispettivamente del 2% e dell’1,8% del capitale di Mps.

Sul tema dell’ABB, però, Piazzetta Cuccia ha evitato il confronto diretto: “Quel commento non è mai stato effettuato”, si è limitata a dire. Ma Caltagirone non molla: nella sua nota ricorda che le affermazioni su premi ‘identici’ sono contenute nel comunicato ufficiale diffuso dal cda di Mediobanca lo scorso venerdì, e chiosa seccamente: “Non l’ha detto, l’ha scritto”.

Lo scontro si inserisce in un contesto già incandescente. Proprio in questi giorni, l’ad di Montepaschi Luigi Lovaglio — regista dell’Ops ostile — ha annunciato senza mezzi termini che, una volta ottenuto il controllo di Mediobanca, Nagel verrà sostituito. Nel frattempo, i piccoli segnali del mercato non mancano: le quote di Lucchini e Gavio nel patto di consultazione di Mediobanca continuano a ridursi. E Barclays, in un report riservato, suggerisce che l’operazione Mps potrebbe anche andare a buon fine senza rilanci.