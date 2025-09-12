Calano i prezzi di fichi d’India, lattughe e melanzane: ecco cosa conviene comprare

Roma, 12 settembre 2025 – Calano i prezzi di fichi d’India, lattughe, melanzane e persino dei peperoni dopo i rincari di inizio agosto. La Borsa della Spesa, il servizio settimanale di BMTI e Italmercati, con il sostegno di Consumerismo No Profit, continua ad informare i consumatori che vogliono fare acquisti consapevoli e sostenibili. Nonostante il maltempo che ha recentemente rallentato la raccolta, i mercati italiani sono ricchi di frutta e verdura di buona qualità. Tra la frutta consigliata questa settimana, non mancano i fichi d’India, nel pieno della loro stagione, con prezzi all’ingrosso in calo del 12,3% rispetto ad una settimana fa, tra 1,80 e 2,80 euro al kg, a seconda della pezzatura (-25,3% su base annuale).

Abbonda nei mercati l’uva da tavola, incluse varietà come la Vittoria e l’Italia, entrambe disponibili all’ingrosso ad un prezzo regolare che va da 1,50 a 1,80 euro al kg (-5,3% rispetto ad una settimana fa). Non manca la varietà senza semi, a 3,50 euro al kg e l’uva Pizzutello, all’ingrosso, intorno a 3,00 euro al kg. Nuove varietà di susine, come la Grossa di Felisio, la TC Sun, la President e la Stanley, sono arrivate sui banchi dei mercati all’ingrosso, con prezzi nella media del periodo da 1,40 a1,70 euro al kg grazie ad una produzione regolare. I meloni stanno chiudendo la loro stagione produttiva in calo del 14,4% rispetto ad un anno fa, confermando prezzi stabili intorno a euro al kg. Inoltre, è iniziata la raccolta delle mele Golden Delicious di pianura, disponibili all’ingrosso da 1,20 a 1,40 euro al kg e delle Royal Gala, intorno a 1,00 euro al kg, entrambe di ottima qualità. Tra gli ortaggi, a cui invece l’acqua piovana ha fatto bene poiché ha reidratato i terreni, non mancano le lattughe, buone e convenienti grazie ad un equilibrio tra domanda e offerta, con prezzi all’ingrosso intorno a 0,90 euro al kg (-42,5% rispetto a dodici mesi fa). Buona qualità anche per le melanzane, presenti in tutte le varietà, con prezzi all’ingrosso intorno a 1,40 euro al kg, in calo del 34% rispetto allo stesso periodo del 2024.

È ufficialmente iniziata, invece, la raccolta della zucca, i cui prezzi all’ingrosso sono tendenzialmente in calo dato l’aumento della produzione che si verificherà con l’avvicinarsi dell’autunno. Nei mercati, sono disponibili varietà come la Betternut, la Lunga Violina, entrambe intorno a 1,90 euro al kg e la Moscata di Provenza, a circa 0,60 euro al kg. Infine, dopo gli aumenti di inizio agosto, i prezzi all’ingrosso dei peperoni tornano a scendere del 6,3%, assestandosi intorno a 2,00 euro al kg e confermando così un calo del 14,2% anche rispetto al 2024 dovuto ad un calo della richiesta.