Call4Innovit 2025: startup italiane verso la Silicon Valley tra biotech, lifescience e longevity

La Silicon Valley chiama, l'Italia risponde. È partita ufficialmente la Call4Innovit 2025 dedicata alle startup, scaleup e PMI italiane attive nei settori più promettenti delle Lifescierce, Biotech e Longevity. Fino al 28 aprile, le imprese innovative potranno candidarsi attraverso il sito ufficiale www.call4innovitsf.com per cogliere l'opportunità unica di accedere al cuore pulsante dell'innovazione mondiale.

L'iniziativa è promossa da INNOVIT, l'hub strategico creato dal Governo Italiano in collaborazione con ICE-Agenzia e la Fondazione Giacomo Brodolini, con il supporto operativo di Entopan Innovation. INNOVIT si propone come punto di riferimento nella Silicon Valley per accelerare l’internazionalizzazione delle aziende italiane, garantendo loro un collegamento diretto con ecosistemi economici, scientifici e culturali tra i più avanzati al mondo.

La scelta del settore lifesciences non è casuale: secondo l’Osservatorio LISTUP, nel solo 2024, le startup e PMI italiane del comparto hanno attratto investimenti per 303,3 milioni di euro, segnando una crescita del 63% rispetto al 2023. Con oltre 1.600 aziende operanti e 359 nuove realtà registrate nell’ultimo anno, questo settore è ormai una delle locomotive più potenti dell'innovazione nazionale.

Parallelamente, la Silicon Valley si conferma epicentro globale per la ricerca biotecnologica e l'intelligenza artificiale applicata al settore medico, con investimenti che solo nell'ultimo anno hanno raggiunto 5,6 miliardi di dollari. Proprio in quest'ottica, il programma di INNOVIT propone un modello full-stack articolato in tre fasi: la prima, online, per selezionare e preparare 40 startup e 25 PMI; una seconda fase in presenza a San Francisco, con attività intensive dal 16 al 27 giugno 2025 per le startup e dal 23 al 27 giugno per le PMI; infine, una fase conclusiva con un Demo Day che vedrà le aziende partecipanti presentare le proprie innovazioni a investitori, esperti internazionali e importanti stakeholder del settore.

Questo percorso offre non solo visibilità, ma soprattutto accesso a mentorship individuali, workshop, business matching e networking esclusivo con leader mondiali nei campi della medicina rigenerativa, diagnostica avanzata e terapie genomiche. La sfida finale per le aziende selezionate sarà quella di consolidare le relazioni e le opportunità sviluppate, creando ponti solidi e duraturi con la comunità scientifica e imprenditoriale della Silicon Valley.

L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di diplomazia della crescita e innovazione promossa dal Governo italiano, guidato dal Vice Presidente e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, che mira a rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia nel panorama globale della ricerca e sviluppo biotecnologico.