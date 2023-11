"Call for ideas" nove progetti vincitori

Il Terzo Settore è in fermento, ha risposto alla Call for IDEAs lanciata in aprile da Tim presentando 447 progetti e la Fondazione, che ha impiegato tre mesi per esaminarli tutti, ne ha selezionati nove, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia. Presieduta da Salvatore Rossi (in foto) e guidata dalla dg Giorgia Floriani, la Fondazione ha stanziato oltre 2 milioni di euro.