Caldo record, Confindustria: “Smart working e cig come col Covid”

Roma, 21 luglio 2023 - Il caldo come il Covid, e quindi misure di emergenza come smart working e cassa integrazione. La proposta è del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenuto a ‘Start’ su Sky Tg24 sul tema della tutela dei lavoratori di fronte alle temperature sempre più alte. “La nostra idea è quella di perseguire quello fatto ai tempi del Covid e quindi sottoscrivere un protocollo fra associazioni datoriali e sindacati per consentire di avere delle soluzioni straordinarie in questo periodo che possano coprire tutta la platea dei lavoratori”, ha detto Bonomi.

Emergenza caldo (ImagoE)

Quindi una cassa integrazione più ampia? “Stiamo parlando anche di un qualcosa di particolare su smart working e quindi allargare di nuovo la possibilità di ricorrere a questa tipologia di lavoro in modo da consentire ai lavoratori di non spostarsi e rimanere presso le proprie abitazioni. Ci sono una serie di soluzioni tra cui quella della cassa integrazione anche per i lavori ovviamente più impattati da questa ondata di calore”, risponde Bonomi. Che sottolinea: “Pensare di dover mettere a rischio la propria vita perché si va al lavoro è qualche cosa che deve far riflettere tutti, non è un tema solo dell'associazione datoriale è un tema dei sindacati, è un tema del governo”.

Il numero uno di Confindustria interviene anche sul tema della stretta sui tassi per frenare l'inflazione e anticipa: “Avevamo stimato a fine dell'anno scorso che l'inflazione alla fine di quest'anno sarebbe stata in una forchetta tra il 5 e il 6%, oggi stimiamo che sarà ancora più bassa, potrebbe essere una forchetta tra il 3 e il 4% ma non è merito della politica che sta applicando la Bce. Le serie economiche storiche dicono che non si fa contrasto all'inflazione solo con l'aumento dei tassi, non è quella la strada”.