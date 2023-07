Caldo record, l’impatto sull’economia e sulla salute dei lavoratori

Roma, 20 luglio 2023 – Agricoltori, lavoratori edili, personale nelle fabbriche e tutte quelle professionalità che trascorrono molte delle loro giornate sotto il sole o in ambienti afosi e umidi, cosa possono fare per ridurre il rischio legato alle alte temperature? Come riporta il sito Uil, secondo l'Oms le persone lavorano meglio a una temperatura compresa tra 16°C e 24°C: quando le temperature superano i 30°C, il rischio di incidenti sul lavoro aumenta del 5-7% e, quando le temperature superano i 38°C, gli incidenti sono tra il 10% e il 15% più probabili. Per Eurofound, infine, il 23% di tutti i lavoratori è esposto a temperature elevate per almeno un quarto del tempo, percentuale che sale al 36% nell'agricoltura e nell'industria e al 38% nell'edilizia

Le richieste dei sindacati

“L’ondata di calore che sta interessando il nostro paese aumenta pericolosamente i rischi sulla salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e, purtroppo, ha già provocato due morti in questi ultimi giorni. Tutto questo è inaccettabile - lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini - Abbiamo chiesto ai nostri delegati nei luoghi di lavoro di richiedere alle aziende incontri urgenti per negoziare le necessarie modifiche temporanee all’organizzazione del lavoro, rimodulando turni e orari, a partire da quelle situazioni che per mansioni e contesto sono più esposte alle temperature eccezionali di questi giorni, fino ad arrivare quando necessario all’astensione dalle attività”. “È indispensabile una legislazione quadro che disciplini una serie di principi, per proteggere i lavoratori dalle alte temperature, prevedendo sia un coinvolgimento dei sindacati nella gestione e valutazione dei rischi sia adeguamenti degli orari di lavoro.” sottolinea PierPaolo Bombardieri segretario generale di Uil.

I consigli del Governo e il Vademecum di Filca-Cisl

Alternare momenti di lavoro con pause prolungate in luoghi rinfrescati, per assicurare un adeguato reintegro dei liquidi e dei sali dispersi con la sudorazione. Informarsi sui sintomi a cui prestare attenzione e sulle procedure di emergenza. Questi alcuni dei consigli condivisi dal Ministero della Salute che ha realizzato anche un opuscolo "Estate sicura. Caldo e lavoro - guida per i lavoratori" disponibile a questo link. In riferimento poi alla tutela dei lavoratori edili, Filca-Cisl ha rilasciato un documento di poche pagine con alcune semplici indicazioni da seguire.

I danni al settore agricolo

A essere impattati non sono solo i singoli lavoratori, ma anche intere filiere. Nel caso del settore agricolo, Coldiretti ha già lanciato un allarme. “I cambiamenti climatici sconvolgono le campagne dove si registra un taglio del 10% della produzione di grano mentre il raccolto di miele è sceso del 70% rispetto allo scorso anno ma in difficoltà anche i frutteti con le ciliegie in calo del 60% per l’alluvione che ha colpito la Romagna, la fruit valley italiana, ma anche per le piogge intense in Puglia e Campania”. Questo è quanto emerge dall’analisi della Coldiretti all’Assemblea nazionale presentata in occasione della grande ondata di calore “che sta ustionando la frutta e verdura nei campi, ha tagliato del 10% la produzione di latte delle mucche stressate dall’afa e ha fatto smettere alle api di volare”.

Le soluzioni idriche e tecnologiche

“Con il caldo record che sta causando danni nelle campagne e disagi nelle città – ha sottolineato Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Nazionale nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto – è necessario liberare fondi per la gestione delle risorse idriche e per l’adattamento climatico. Il Piano dovrà contribuire ad aumentare la raccolta di acqua piovana oggi ferma all’11%, attraverso la realizzazione di invasi che garantiscano acqua per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita idroelettrica. Si chiede quindi un primo stanziamento di almeno 1 miliardo di euro, anche attraverso risorse Repower EU e Fondo sviluppo e coesione in corso di programmazione con operazioni complementari al Pnrr”.