Caldo record e crisi idrica, la ricetta del commissario straordinario

Roma, 24 luglio 2023 – Italia ancora nella morsa del caldo record, fino a toccare 23 città da bollino rosso. Fra le più colpite c’è Roma, con una temperatura che supera i 40 gradi da giorni, tanto da dover installare nuovi punti di distribuzione acqua vicino ai monumenti principali per scongiurare i malori dei turisti. Un’emergenza che nelle ultime ore ha portato a riattivare il numero 1500 per chiedere informazioni utili sul caldo e relative precauzioni, prima usato durante la pandemia. “Il clima è cambiato e il problema siccità va affrontato senza ideologismi. C'è un'Italia idrica da rammendare – ha commentato Nicola Dell’Acqua, commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. E per farlo, secondo Dell’Acqua, “sono tre gli interventi da mettere in campo subito per attenuare il problema siccità in tre anni”.

Il commissario è intervenuto durante la prima riunione della quinta edizione della Community Valore Acqua per l’Italia di The European House – Ambrosetti per offrire una prima panoramica sugli interventi urgenti pensati per contrastare la scarsità idrica legata alla crisi climatica. Cosa prevede, in concreto, il piano illustrato da Dell’Acqua? Vediamolo nel dettaglio.

Valorizzare i distretti

Come primo punto, secondo Dell’Acqua, bisogna valorizzare maggiormente la competenza nelle pianificazioni alle Autorità di Distretto (enti governati da Ministeri e Regioni. Questi, “negli anni, per varie vicissitudini e urgenze, si sono sempre occupate più della qualità dell’acqua che di programmare l’uso della risorsa con bilanci idrici aggiornati e di dettaglio” ha spiegato il commissario.

Recuperare capacità di invaso degli impianti esistenti

Come secondo intervento è necessario usare la maggior parte delle risorse economiche per riportare alla capacità per cui sono stati progettati e realizzati gli impianti esistenti, eventualmente anche sostituendo gestori non operativi. In questo modo sarà possibile invasare dai due ai tre miliardi di metri cubi d’acqua in più in tutta Italia, soluzione non definitiva ma certamente di enorme aiuto.

Progettare sistemi di conservazione di grandi quantità d’acqua

La terza azione proposta nel piano per salvaguardare l’emergenza idrica in Italia è quella di progettare sistemi in grado di accumulare e conservare una quantità d’acqua sufficiente ad attuare quelle politiche di risparmio funzionali a soddisfare qualsiasi esigenza idropotabile, agricola ed idroelettrica, in tutta Italia, anche se non dovesse piovere per un lungo periodo di tempo. In aree storicamente con problemi di acqua, il “Sistema Italia” ebbe già modo di progettare e realizzare molti anni fa, con la Cassa del Mezzogiorno, invasi e strutture con questa logica, capaci a pieno regime di contenere un miliardo e cento milioni circa di litri d’acqua, sufficienti per più di un anno.

Approccio differente

“Cambia il clima dunque, e deve cambiare anche l’approccio alla gestione della risorsa, ora come non mai bene prezioso da distribuire con oculatezza ai vari utilizzatori, con nuove logiche programmatorie che partano da uno strumento essenziale: il Bilancio Idrico su scala di distretto - conclude Dell’Acqua -. Questo rappresenta uno strumento gestionale fondamentale perché permetterà di prevenire le emergenze idriche, di intervenire tempestivamente qualora vi fossero un aumento o, di contro, una scarsità di piogge e di essere pronti anche in caso si manifestassero precipitazioni intense inaspettate come quelle degli ultimi tempi in Italia. Inoltre, permetterà al Governo di intervenire anche con opere dove queste realmente servano ed effettuare quelle politiche di risparmio idrico sempre più necessarie nel Paese”.

I dati

In Italia ben 12 regioni su 20 registrano uno stress idrico molto elevato (<80%), Sicilia, Puglia e Calabria occupano le prime 3 posizioni per stress idrico, il Trentino Alto Adige l’ultima (stress medio-basso). Nei primi 5 mesi del 2023 gli eventi estremi sono aumentati del +134%: tra gennaio e maggio 2022 sono stati 52, mentre tra gennaio e maggio 2023 sono stati 122.