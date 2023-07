Emergenza caldo, ecco il protocollo. Cassa integrazione e smart working

Roma, 26 luglio 2023 – Il caldo insopportabile. Gli incendi devastanti. Le trombe d’aria omicide. L’alluvione i cui segni ancora non sono finiti. Le scosse di terremoto. "Mancano solo le cavallette, poi le piaghe d’Egitto ci sono tutte", alzano le braccia, sospirando, alcuni esponenti della maggioranza. Ma cosa sta mettendo in atto il governo? La premier ne parla di mattina presto, a Rtl 102.5. Il primo concetto è che la "messa in sicurezza del territorio è una priorità, anche se richiede molte risorse che non portano consenso immediato". Il secondo è che "quanto sta accadendo ci mette davanti a una realtà climatica critica che comporta la messa in sicurezza dei territori. Tutto ciò che potevamo impegnare – assicura Meloni – è stato impegnato". Infine, una rassicurazione: "Sono stata fino a ora al telefono con Musumeci, sapevamo che era la giornata più impegnativa, dal Nord al Sud. La Protezione civile è mobilitata e nessun Vigile del fuoco è andato in vacanza". E proprio Musumeci annuncia che "il governo è pronto a dichiarare lo stato d’emergenza per le regioni più colpite dall’emergenza di questi giorni tra caldo e incendi al Centro-Sud e violenti nubifragi e temporali al Nord", riferisce. E poi il ministro aggiunge: "I governi regionali faranno una ricognizione con una prima quantificazione dei danni e poi trasmetteranno la richiesta al Governo nazionale che delibererà lo stato di emergenza". Forse già a partire dal consiglio dei ministri che si terrà stasera.

Marina Elvira Calderone, 57 anni, ministra del lavoro e delle politiche sociali

In arrivo, annuncia la ministra al Lavoro, Calderone, c’è un decreto con norme ad hoc per facilitare, in presenza di eventi meteo estremi e non evitabili, la possibilità di chiedere la cassa integrazione a ore, escludendola dal computo delle 52 settimane del biennio mobile. Riguarda la Cigo per l’edilizia e la Cisoa per l’agricoltura, i settori più esposti alle alte temperature. Norme di un decreto-legge che sarà all’esame del consiglio dei ministri di stasera, varranno per tutto il 2023, con l’intenzione del governo di renderli strutturali nella legge di Bilancio 2024. Sul tavolo anche un eventuale ritorno allo smart working emergenziale (se compatibile con le necessità aziendali).

Le novità sono emerse nell’incontro a distanza convocato dal ministero del Lavoro con il ministero della Salute, Inl, Inps e Inail e le parti sociali sul "Protocollo condiviso per l’adozione di misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro", un documento quadro da declinare in protocolli settoriali.

Sindacati e aziende chiedevano di facilitare il ricorso agli ammortizzatori sociali contro l’emergenza caldo. Risponde la Calderone: "Siamo pronti a norme che possano consentire alle aziende edili di accedere alla cassa integrazione ordinaria per eventi non evitabili, senza che queste entrino nel computo delle settimane previste nell’ambito del biennio mobile e, per l’agricoltura, c’è una identica valutazione: stiamo parlando di operai a tempo indeterminato, cui consentire un utilizzo a ore della cassa". Ma le procedure sono complesse e con tanti step derivanti dalle norme in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro (dlgs 81 del 2008). Oggi, in consiglio dei ministri, si vedrà cosa arriverà e quanto.