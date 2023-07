Super caldo, dall'Inail arrivano i bollini rossi per i lavoratori. Come funzionano

Roma, 21 luglio 2023 – Si chiama ‘Worklimate 2.0’: è il progetto, ma già operativo e in fase di attuazione, messo a punto da Inail e Cnr per fornire previsioni e indicazioni sullo stress da calore legato alle attività lavorative. Di fatto si tratta di un sistema per lo screening dei rischi professionali correlati alla temperatura e all’attività svolta. Un sistema che determina la possibilità di avere bollini rossi specifici dell'allerta caldo per la salute dei lavoratori.

Operai al lavoro in un cantiere edile a Torino (Ansa)

La piattaforma si trova sul sito www.worklimate.it che presenta mappe che prevedono, fino a tre giorni, le aree geografiche dove si concentrano i maggiori rischi derivanti dal caldo, colorandole di rosso vivo. La scala del pericolo per i lavoratori va dal verde, nessun rischio, al rosso, livello massimo, passando per il giallo e l'arancione, che indicano rispettivamente un basso e un moderato rischio.

"Si tratta – fa sapere il direttore generale dell'Inail, Andrea Tardiola – di un importantissimo progetto di prevenzione, con una piattaforma di previsione dei rischi derivanti dal caldo molto puntuale e un reticolato sul territorio italiano di appena un chilometro di lato”.

Come funzionano i bollini rossi

Lo strumento, analogamente ai bollini per la popolazione contenuti nel bollettino del ministero della Salute, offre una scala di rischio derivante dal caldo specificatamente per i lavoratori. Con un livello di dettaglio maggiore consente anche di conoscere in anticipo le ore da evitare per tipologia di lavori, dai più pesanti con attività fisica intensa, a quelli più leggeri con attività fisica moderata, potendo anche distinguere se si lavora al sole o all'ombra. Il sito contiene anche una sezione specifica dedicata alla previsione delle aree geografiche in cui è possibile il superamento della soglia di temperatura giornaliera di 35 gradi.

Le previsioni sono personalizzate su soggetti sani, considerando un profilo di lavoratore standard, di altezza 175 cm e peso 75 kg, che svolge attività fisica moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8:00 e 12:00; 16:00 e 20:00.

Del progetto, coordinato dal Consiglio nazionale delle ricerche attraverso l'Istituto per la bioeconomia (Cnr-Ibe) di Sesto Fiorentino (Firenze) e Inail, fa parte anche una web app, a uso esclusivo dei datori di lavoro e delle figure della sicurezza aziendale, che permette una completa personalizzazione del rischio caldo per varie località, calibrata sulle caratteristiche dei lavoratori e su vari scenari espositivi. L’obiettivo, insiste Tardiola, à quello di “definire misure organizzative, con dispositivi di protezione e orari, tali da poter avanzare nella conduzione di un cantiere senza dover interrompere i lavori".