La proposta di Salvini: “La prima casa va esclusa dal calcolo Isee”

Roma, 23 agosto 2025 – “La prima casa bisogna toglierla dal calcolo dell'Isee”. E’ questa l’ultima proposta del leader della Lega, Matteo Salvini, in vista della messa a punto della legge di Bilancio per l’anno prossimo. “C'è un tema – spiega - su cui stiamo lavorando con il ministro Giorgetti. Molti bonus non arrivano alle famiglie del ceto medio perché c'è il benedetto metodo di calcolo dell'Isee. E quindi se non hai un Isee abbastanza basso non hai bonus per l'asilo, per l'affitto, per la bolletta della luce. Solo che l'Isee risulta alto se hai una casa di proprietà, sei considerato ricco e sei eliminato. È una follia. La prima casa bisogna toglierla dal calcolo dell'Isee. Perché altrimenti i bonus vanno sempre ai soliti, mentre quelli che lavorano e dichiarano tutto se la prendono sempre in saccoccia”. Ma vediamo come funziona attualmente il calcolo dell’Isee rispetto agli immobili. L’Indicatore della situazione economica equivalente – vale la pena di ricordarlo - serve a misurare la “forza economica” del nucleo familiare per accedere a bonus e tariffe agevolate. Si ottiene compilando la Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), che può essere presentata online sul Portale unico Isee dell’Inps o attraverso i Caf. Nella Dsu i redditi si riferiscono, di norma, al secondo anno solare precedente a quello della presentazione; il patrimonio (mobiliare e immobiliare) è fotografato al 31 dicembre del secondo anno precedente (esempio: Dsu 2025 con redditi 2023; patrimoni al 31 dicembre 2023). Veniamo, a questo punto, al “trattamento” degli immobili nel calcolo dell’Isee. La prima casa attualmente non è totalmente esclusa dall’Isee, ma gode già di un trattamento agevolato. In pratica, è prevista una franchigia: il valore Imu dell’abitazione principale (al netto del mutuo residuo) non conta fino a 52.500 euro, aumentati di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. Se il valore supera la franchigia, si considerano solo i 2/3 della parte eccedente. Così, se il valore Imu al netto del mutuo è di 80.000 euro, si considera l’eccedenza di 27.500: e nel calcolo entrano 18.333 euro (2/3). Le seconde case invece rientrano per intero (sempre con il criterio Imu al netto del mutuo).