Cala del 3,5% il reddito reale delle famiglie

Tempi difficili per le famiglie italiane, colpite dal calo dei redditi reali dovuto all’inflazione e dall’aumento delle rate del mutuo. Mentre il reddito reale delle famiglie è cresciuto in media dello 0,6% nella zona Ocse, in Italia è diminuito infatti del 3,5% nel quarto trimestre 2022. I dati raccolti dall’organizzazione con sede a Parigi sono altamente variabili a seconda dei Paesi presi in esame. Sui ventuno Stati membri dell’organizzazione per cui i risultati sono disponibili, otto registrano un aumento del reddito nel quarto trimestre 2022 mentre tredici sono in calo. Tra le grandi economie del G7, il Regno Unito realizza l’incremento più importante (+1,2%), sospinto dalla crescita dei salari e dal sostegno pubblico ai consumi energetici. Anche Canada (+0,9%), Francia (+0,7%) e Stati Uniti (+0,8%) segnano incrementi positivi del reddito reale mentre l’Italia è al -3,5%, fanalino di coda tra i ‘big’ del G7, dietro alla Germania (-1%). Motivo? "La fiammata dei prezzi energetici", che ha causato una "forte inflazione", con conseguenze sulle disponibilità economiche dei nuclei familiari nel Belpaese. Su base annua, però, i redditi reali sono calati del 3,8% anche a livello Ocse. E’ "il più forte calo annuale dall’inizio della serie", sottolinea l’istituzione parigina. Sempre su base annua, tra i Paesi del G7 il reddito reale delle famiglie è sceso del 3,9%, con la contrazione più importante negli Stati Uniti (-6%).

Nel frattempo i tassi crescono, proprio per far fronte al fenomeno dell’inflazione, e quindi anche le rate del mutuo. A marzo, rileva Bankitalia, i tassi d’interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie (Taeg), si sono collocati al 4,36% (erano al 4,12% in febbraio), mentre il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,12% (era 9,88%).

Elena Comelli