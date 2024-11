Caccia agli sconti: è già febbre da Black Friday

Il Black Friday con i suoi maxi-sconti apre la stagione dello shopping delle feste negli Usa che, quest’anno, segnerà un aumento fra il 2,5% e il 3,5%, per un totale di quasi 990 miliardi di dollari. Pur dovendo far i conti con l’inflazione, gli americani sembrano disposti ad aprire i portafogli per i regali di Natale nel periodo delle grandi offerte che va dal giorno del Ringraziamento al Cyber Monday (2 dicembre). Un arco di tempo in cui saranno circa 183,4 milioni gli americani che cercheranno di approfittare dei maxi-sconti per lo shopping in persona o online. Anche in Italia cresce la voglia di shopping per il Black Friday. Quest’anno Confcommercio (nella foto il presidente Carlo Sangalli) ha rilevato un incremento significativo degli italiani pronti a fare acquisti: il 67,2% rispetto al 60% dell’anno scorso, soprattutto donne e adulti sotto i 50 anni, in particolare del Nord Italia.