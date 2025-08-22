I prezzi del cacao di nuovo alle stelle. Pesano gli eventi meteo estremi

Roma, 22 agosto 2025 – Se le più recenti quotazioni ci avevano fatto intravedere un timido accenno di ribasso per il cacao, gli ultimi aggiornamenti ci costringono, purtroppo, a tornare sui nostri passi: i prezzi del cacao sono di nuovo fuori controllo. Colpa, in particolare, del cambiamento climatico, che alimenta l’incertezza relativa ai prossimi raccolti e aggrava ulteriormente la tensione tra domanda e offerta. Ma vediamo, nel dettaglio, l’andamento dei prezzi della fava di cacao sul mercato finanziario di Londra, esaminato dagli esperti di Areté, società indipendente, specializzata nei i servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood. Il caldo estremo, che quest’estate non ha risparmiato i Paesi europei, ha inciso, peraltro, sull’andamento dei prezzi del mais, fonte alimentare di primaria importanza sia per l’essere umano che per gli allevamenti, nonché per la produzione di amido, olio, alcolici e gas combustibile.

Cacao: ecco il nuovo rimbalzo Dopo i ribassi registrati tra metà maggio e metà luglio (-38%), i prezzi della fava di cacao sono schizzati di oltre il 20%. Se il pesante rallentamento della domanda (evidenziato dal calo delle trasformazioni di fava in Unione europea, Usa e Asia nel secondo trimestre 2025) aveva innescato un calo generalizzato delle quotazioni, ora quello stesso potenziale ribassista risulta ostacolato dall’incertezza che aleggia sui prossimi raccolti. Areté evidenzia come, in un contesto di stock già minimi e offerta limitata, a pesare è soprattutto il possibile impatto di eventi atmosferici estremi sui ‘main-crop’ (raccolti principali) previsti nei Paesi africani per la stagione 2025/26. Gli arrivi di cacao nei porti della Costa d'Avorio continuano a registrare rallentamenti; pertanto, il vantaggio rispetto alla scorsa campagna continua ad assottigliarsi. Tra luglio e ottobre si prevede di raggiungere un +6% nelle scorte disponibili rispetto allo stesso periodo della scorsa campagna: un aumento notevolmente inferiore rispetto a quello registrato a metà febbraio (+20%) e rispetto al picco di inizio dicembre (+34%). Gli stock certificati di borsa, dopo cinque mesi consecutivi di aumenti, a luglio sono rimasti invariati. Le precipitazioni in Costa d'Avorio e Ghana rimangono al di sotto della media e, assieme alle alte temperature, rischiano di compromettere lo sviluppo dei raccolti principali della campagna 2025/26 (che partirà a ottobre).

Caldo estremo e siccità abbattono la produzione di mais in Europa Passando al mais, Areté evidenzia come, a luglio, i prezzi di questo cereale abbiano seguito andamenti differenziati. Sul mercato statunitense si sono continuati a registrare ribassi, con un -5,5% rispetto a giugno, spinti dall’aspettativa di una produzione 2025/26 da record. Le previsioni sono state, in effetti, riviste al rialzo dal Dipartimento di agricoltura statunitense. Al contrario, i prezzi sulle piazze europee sono aumentati a causa delle preoccupazioni sul nuovo raccolto: rispetto a giugno, si sono registrati +6,9% su Euronext, +8,2% su Bologna e +5% per il mais a uso alimentare su Milano. Per il secondo anno consecutivo, nei Paesi dell’Est europeo – principali produttori del cereale - scarsità d’acqua e temperature elevate stanno avendo un impatto negativo sulle coltivazioni primaverili, portando la Commissione Ue e il Dipartimento di agricoltura degli Usa a rivedere al ribasso le stime di produzione europea per la stagione 2025/26.