Il retrogusto amaro del cacao: dietro i prezzi da record ci sono povertà e sfruttamento minorile

Cosa si nasconde dietro i numeri, freddi, delle quotazioni di mercato? Volatilità spiccata, speculazione, previsioni più o meno attendibili, calcoli e statistiche: ma ci sono anche le storie di persone che non potranno mai essere tradotte in un ‘format’ adatto ai listini finanziari.

Una contraddizione, quest’ultima, ben nota da quando esistono i mercati finanziari, ma che risulta particolarmente evidente nel caso del cacao: dall’ormai famigerata campagna 2023/2024, il prezzo del cacao sui mercati di Londra e New York è più che triplicato, sfondando record storici.

Eppure, in Costa d’Avorio – primo produttore mondiale, con circa 40% della fornitura globale – la maggior parte dei coltivatori continua a vivere con meno di 3 dollari al giorno: ben al di sotto della soglia di povertà estrema fissata dalla Banca Mondiale.

Prezzi sempre più alti, remunerazioni invariate

Secondo il ‘bocha’, il sistema ivoriano del prezzo fisso – rigidamente regolato dallo Stato – i contadini ricevono una cifra stabilita dal governo all’inizio della stagione agricola. Oggi, il prezzo nazionale ammonta a circa 1.000 franchi ivoriani per kg (1,77 dollari), mentre il costo di produzione si aggira sui 1.250 franchi (2,21 dollari). Il risultato è una perdita netta per ogni chilo di cacao prodotto e venduto.

Introdotto nel 1960 proprio per proteggere i piccoli produttori dalla volatilità dei mercati internazionali, attualmente il ‘bocha’ ha l’effetto opposto. I coltivatori ivoriani ricevono, infatti, solo il 25% di quanto guadagnano in media gli altri produttori di cacao nel mondo. Il meccanismo – basato sui ‘futures’, ovvero sui contratti di licenza a termine, firmati mesi prima con gli esportatori – impedisce agli agricoltori di beneficiare delle fluttuazioni dei prezzi, che hanno superato i 10.000 dollari per tonnellata nei momenti di picco (addirittura si sono toccati i 12.000 nell’estate 2024). L’assenza di questo rapporto diretto tra quotazioni di mercato e reddito agricolo alimenta la povertà nelle aree rurali.

La piaga dello sfruttamento minorile

A ciò si aggiunge che la produzione di cacao in Costa d’Avorio è in stagnazione da anni. Le rese medie restano sotto i 500 kg per ettaro, a fronte di un potenziale superiore ai 1.000 chili in condizioni ottimali. Gran parte degli alberi ha più di 30 anni e non è mai stata rinnovata. Gli agricoltori, privi di accesso al credito, non possono investire in fertilizzanti, pesticidi o reimpianti.

Il risultato è un ciclo di povertà agricola che continua a perpetuarsi: alberi improduttivi, rese basse e impossibilità di reinvestire. Ma la povertà agricola ricade anche sulle generazioni più giovani: in Costa d’Avorio, nelle comunità di coltivatori di cacao lavora il 43% dei minori, circa 1,56 milioni di bambini.

Di questi, il 41% è impegnato in impieghi pericolosi e la maggior parte ha tra i 12 e i 16 anni; ma ci sono anche bambini di 5 anni. Oltre ai rischi associati al lavoro pericoloso, le ragazze sono particolarmente vulnerabili alla violenza di genere, allo sfruttamento e alla tratta.

L'impatto della crisi climatica

<< span="">< span="">Il cambiamento climatico e le patologie delle coltivazioni contribuiscono a complicare ulteriormente una situazione già segnata da criticità importanti. Negli ultimi due anni, le piantagioni sono state seriamente minacciate sia da virus che da una malattia fungina che danneggia i baccelli. Le ondate di caldo estremo e le piogge torrenziali – entrambe conseguenze della crisi climatica – hanno ridotto ulteriormente la produttività degli alberi.<><<>

<< span="">< span="">Problemi anche per il Ghana<> <<>

<< span="">< span="">La stagnazione produttiva non riguarda, però, solo la Costa D’Avorio, ma anche il Ghana, ovvero il secondo produttore mondiale di cacao: i due Paesi africani coprono, assieme, oltre il 60% della produzione mondiale.<><<>

<< span="">< span=""> Da due anni, il Ghana ha perso il 20% della sua produzione e non è in grado di ripristinarla, per due motivi: il primo è legato all’impennata del prezzo dell’oro, che ha contribuito alla diffusione delle miniere informali, a scapito delle coltivazioni di cacao, non di rado eradicate per fare spazio all’estrazione mineraria; il secondo, ancora una volta, al ‘climate change’. <><<>

<< span="">< span="">In altri Paesi africani, come Nigeria, Camerun e Togo, la produzione si è mantenuta più costante, ma qui il cacao è solo una delle coltivazioni praticate; dunque, la quantità di prodotto destinato all’esportazione è inferiore.<><<>

<< span="">< span="">La situazione in Sudamerica<> <<>

<< span="">< span="">In Sudamerica la produzione è rimasta costante per due motivi. Paesi come il Brasile e la Colombia non sono esportatori netti, i loro raccolti di cacao finiscono principalmente sul mercato interno. Per esempio, il Brasile esporta una parte di semilavorati, mentre la Colombia consuma l’80% del cacao che coltiva. Inoltre, non hanno mai avuto la necessità di incentivare la produzione, poiché il costo-opportunità di coltivare il cacao era meno conveniente rispetto ad altre materie prime dedicate all’export (il caffè, ad esempio). <><<>

<< span="">< span="">Tuttavia, complice l’aumento dei prezzi a livello globale, il cacao è tornato a essere competitivo anche in questi Paesi, poiché, per come è strutturato il mercato, un contadino sudamericano incassa quasi l’80% del prezzo di vendita, mentre un produttore ivoriano o ghaneano il 15%.<><<>

<< span="">< span="">Non è un caso che, nell’ultimo anno, i grandi operatori internazionali abbiano iniziato a investire in Brasile, per creare grandi piantagioni da 10mila o anche 20mila ettari, con la partecipazione delle grandi multinazionali del settore (Nestlé in primis) che hanno difficoltà ad approvvigionarsi di grandi quantità di cacao.<><<>

<< span="">< span="">Le ultime dai mercati<> <<>

<< span="">< span="">Dopo l’inflazione record delle ultime quattro campagne, i consumi di cacao mostrano chiari segnali di rallentamento. I ‘grindings’ (le trasformazioni di fava di cacao) risultano, infatti, in deciso calo nelle principali aree di consumo. L'associazione europea del cacao segnala come i grindings del secondo trimestre 2025 siano diminuiti del 7,2% su base annua e siano pari, al momento, a 331.762 tonnellate: è il dato più basso per il trimestre dal 2019/20. <><<><< span="">< span="">Cali simili, o ancora più marcati, sono stati segnalati dall’associazione del cacao dell’Asia e da quella del Nordamerica.<><<>

<< span="">< span="">Secondo gli esperti di Areté, società indipendente specializzata nei servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood, da inizio campagna (ottobre 2024), i grindings complessivi delle tre aree segnano un -9,4% su base annua e un -10% rispetto al trimestre precedente: il livello più basso dalla campagna 16/17. I prezzi della fava di cacao quotata sul mercato finanziario ‘The Ice Europe’, da metà maggio, hanno segnato un -38%, con un -12% solo nell’ultima settimana. A luglio il prezzo medio risulta del 24% inferiore rispetto a luglio 2024, ma ancora del 185% superiore rispetto alla media dei 5 anni pre-campagna 2023/24. <><<>

