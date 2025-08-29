Rivoluzione buoni pasto, via al nuovo tetto per le commissioni

Roma, 29 agosto 2025 – Arriva uno stretta sulle commissioni legate ai buoni pasto. Dall’1 settembre 2025, infatti, il tetto massimo applicabile sarà del 5%, in attuazione del decreto legislativo 36/2023 che introdurrà cambiamenti significativi nella gestione dei buoni pasto, modificando le commissioni applicate e l'accettazione da parte degli esercenti. Le nuove regole mirano a semplificare il sistema, ma potrebbero avere un impatto sui margini di profitto di ristoratori e supermercati, considerando che attualmente le società emettitrici di buoni pasto applicano fino al 20% di commissione agli esercizi commerciali.

Un mercato che vale 3,5 miliardi di euro

Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il mercato dei buoni pasto in Italia vale circa 3,5 miliardi di euro all'anno. Si stima che oltre 3 milioni di lavoratori ne usufruiscano. Le associazioni di categoria, come la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e Confcommercio, accolgono con favore il provvedimento, che ridurrà i costi per migliaia di ristoranti e bar, rendendo più conveniente l'accettazione dei buoni. Oltre alle commissioni, il decreto interviene anche sulle regole di utilizzo dei buoni. La normativa attuale prevede che i buoni pasto elettronici possano essere utilizzati in un'ampia rete di esercizi convenzionati (supermercati, bar, ristoranti), mentre quelli cartacei sono spesso accettati con maggiori restrizioni. La novità è l'introduzione di una maggiore uniformità nell'accettazione, spingendo comunque verso l'adozione del formato elettronico. Tuttavia, il punto più discusso riguarda l'obbligo di accettazione. Il decreto non impone un obbligo generalizzato a tutti gli esercenti, lasciando loro la decisione di aderire o meno ai circuiti delle società emettitrici. Riguardo ai buoni già emessi, rimarranno validi con le vecchie commissioni fino a fine anno. A partire dal 1° gennaio del 2026 però, anche per questi titoli le commissioni si abbasseranno a un massimo del 5%.

Alcune reazioni al nuovo tetto

Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet Confesercenti, ha definito “una boccata d’ossigeno” il nuovo tetto, che riguarderà circa 170mila esercizi commerciali che accettano i buoni, e circa 100mila imprese che li danno ai propri dipendenti. Critica invece la Anseb, l’associazione che riunisce i principali operatori del settore, che in una nota ha sottolineato il rischio di tagli: “Il tetto determina nuovi costi in particolare per le aziende che acquistano il servizio sostitutivo di mensa aziendale per i propri collaboratori. Il blocco dei prezzi configurerà un aggravio dei costi per le imprese che acquistano i buoni pasto per i propri dipendenti. Questo potrebbe portare le società a tagli e rimodulazioni delle risorse del welfare aziendale”. Negli scorsi mesi, invece, l’associazione Altroconsumo aveva lanciato una petizione, raccogliendo oltre 50mila firme, per chiedere una modifica radicale al sistema di gestione dei buoni pasto, che prevedesse l’integrazione dell’importo equivalente ai buoni pasto, direttamente nella busta paga dei lavoratori. La motivazione addotta dall’associazione riguarderebbe un sistema che “avvantaggia quasi esclusivamente le società emittenti, lasciando esercenti e lavoratori in una posizione di svantaggio”.