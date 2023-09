Btp Valore Roma: Premio fedeltà dello 0,5% per piccoli risparmiatori

In attesa di fissare i tassi per la seconda emissione del Btp Valore, dal 2 al 6 ottobre, il Mef ha comunicato che il premio fedeltà sarà pari allo 0,5 del capitale investito, ed è riservato ai piccoli risparmiatori che lo acquisteranno durante i giorni di collocamento e lo terranno fino alla scadenza dei 5 anni. I tassi cedolari minimi garantiti saranno comunicati il 29 settembre, mentre quelli definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 6 ottobre.

Questa emissione presenta una novità importante: una cedola trimestrale, calcolata sulla base di un tasso prefissato per i primi 3 anni, che aumenta per i successivi due. Il Btp valore potrà essere sottoscritto attraverso l’ home banking, in banca o all’ufficio postale in cui si possiede un conto. L’investimento minimo è di 1.000 euro; non sarà applicato alcun tetto massimo. Prevista la tassazione agevolata per al 12,5%.