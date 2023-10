Btp Valore raccoglie oltre 17 miliardi. E lo spread sfonda quota 200 punti

La seconda emissione del Btp Valore si è chiusa con una raccolta complessiva di 17,23 miliardi di euro. Un successo, anche se il totale emesso con il collocamento appena concluso è leggermente inferiore a quello della prima edizione, che aveva raggiunto i 18,1 miliardi di euro. Si tratta di un risultato che piace molto al ministro Giancarlo Giorgetti: "Serietà, prudenza e responsabilità sono state premiate dai risparmiatori" ha commentato il titolare del Mef. Il titolo ha una durata di 5 anni e offre cedole trimestrali i cui rendimenti sono stati confermati a collocamento concluso: 4,10% per i primi tre anni e 4,50% per i due successivi.

Sempre sul mercato dei titoli di Stato, continuano le tensioni sul rendimento dei Btp decennali italiani, che ieri si è spinto al 4,92%, portando lo spread con il Bund decennale a sfondare la barriera dei 200 punti, per chiudere a quota 202 dopo aver toccato un massimo di giornata a 204 punti. Un movimento che sembra ignorare le rassicurazioni della premier Giorgia Meloni, secondo cui "l’economia italiana è solida. Credo che il governo stia spendendo le risorse in modo serio e che ciò sia compreso anche all’estero". Sulla falsariga il ministro Giorgetti, che proprio ieri ha detto di aver avuto un incontro con le agenzie di rating, per "fare chiarezza" su quelle che saranno le prossime scelte del governo e "per dimostrare la credibilità e solidità del Paese".

Nonostante questo, dalla stampa estera sono arrivate sonore bocciature. "Meloni non si è resa conto di come i suoi piani di spesa appaiano ora insostenibili", è il duro commento dell’Economist. Non da meno Bloomberg, che parla di "rischi per gli investitori obbligazionari". Il quotidiano finanziario ricorda che l’Italia "potrebbe essere vulnerabile se l’inflazione dovesse rimanere al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla Bce, costringendo i tassi a rimanere elevati".

Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Bce, vede ancora "rischi al rialzo per l’inflazione". E in un’intervista spiega che "tali rischi devono essere monitorati attentamente. Se si concretizzassero, a un certo punto potrebbero essere necessari ulteriori rialzi dei tassi di interesse". Il governatore della Banca di Francia e membro del board della Bce, Francois Villeroy de Galhau, in un’intervista all’Handesblatt ha invece espresso parere contrario: "Oggi penso che non ci sia ragione per un ulteriore rialzo dei tassi". Il 26 ottobre, alla prossima riunione del board, avremo la risposta.