Btp Valore ottobre 2025: le previsioni sui tassi, quando escono i rendimenti e il caso lacca. Una guida per punti

Roma, 14 ottobre 2025 – Dopo aver raccolto la fiducia dei risparmiatore - al 31 marzo 2025 erano in circolazione BTp Valore per un ammontare complessivo di 79,83 miliardi di euro, pari al 3,13% dell'ammontare complessivo dei titoli di stato in circolazione alla stessa data, 2.549,02 miliardi di euro – in arrivo un nuovo BTp Valore con scadenza 30 ottobre 2032.

Il nuovo titolo sarà in sottoscrizione dal prossimo lunedì 20 ottobre fino alle ore 13 di venerdì 24 ottobre, salvo chiusura anticipata. Il quinto BTp Valore avrà una durata pari a 7 anni e garantirà un premio fedeltà pari allo 0,8%; le cedole saranno pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo.

Il tutto accompagnato da una comunicazione “aggressiva” e che ruota intorno alla lacca, prodotto tipicamente femminile, come il pubblico che forse il Tesoro vuole attrarre, con un rendimento che fa crescere il volume dei risparmi, come la lacca aumenta il volume dei capelli.

Sommario

Ma andiamo con ordine. Come detto, il nuovo titolo avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni. Il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito.

Attesa per i rendimenti del Btp Valore di ottobre 2025. Nella foto, generica, un trader

I tassi minimi garantiti dei primi tre anni, dei successivi due e degli ultimi due anni, insieme al codice ISIN che identifica il titolo, verranno comunicati venerdì 17 ottobre ma si può ipotizzare un rendimento lordo tra il 3,2 e il 3,3% annuo. Al termine del collocamento i tassi così comunicati potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero. Come per le precedenti emissioni, il BTp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

L’investimento parte da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca laddove presenti. Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite tre banche dealers, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Banco BPM e due banche co-dealers, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Sella Holding.

Il nuovo BTp Valore ottobre 2025 può offrire un rendimento interessante per i risparmiatori che cercano un titolo stabile, con cedole regolamentate e una tassazione agevolata. Il punto chiave sarà il livello effettivo dei tassi cedolari che il Tesoro comunicherà il 17 ottobre: se fossero significativamente inferiori alle attese o rispetto alle offerte alternative nel segmento a 7 anni, l’attrattiva potrebbe calare.

Un altro elemento positivo è che il meccanismo step-up consente al titolo di adattarsi meglio, almeno in parte, all’evoluzione dei tassi nel corso del tempo (cioè se i tassi di mercato salgono, le cedole future già fissate più alte aiutano a “resistere” alle oscillazioni). Anche il premio fedeltà è un incentivo alla “cassettizzazione” del titolo.

Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a ottobre

Infine, la comunicazione. Il Tesoro è partito da giorni con la campagna promozionale e per l’occasione ha scelto un simbolo discutibile: la lacca per capelli. Nel maxi-cartellone che campeggia sui ponteggi per la ristrutturazione della sede in via XX Settembre a Roma compare un volto femminile dai lineamenti perfetti e capelli sinuosi che si staglia su una bomboletta di lacca spray, con il copy “alza il volume dei tuoi risparmi”.

Anche lo spot audiovisivo associa il collocamento del BTp Valore a questo prodotto. Così la cura del corpo entra in scena dopo che a inizio 2024 il Tesoro pubblicizzò il BTp Valore 2030 promettendo di pagare una crociera grazie agli interessi. Il nesso tra lacca e Btp è semplice da capire: così come la lacca accresce il volume dei capelli, lo stesso fa il collocamento del BTp Valore con il valore degli investimenti. E poi c’è il destinatario: la volontà, come emerge chiaramente, è quella di attrarre anche un pubblico femminile.