Quanto guadagno se investo 10.000 euro nel nuovo Btp Valore ottobre 2025: le simulazioni

Roma, 18 ottobre 2025 – Il Tesoro torna a parlare ai risparmiatori con la nuova emissione del Btp Valore, in collocamento dal 20 al 24 ottobre. È la sesta edizione del titolo di Stato pensato per il pubblico retail, con cedole crescenti nel tempo e un premio fedeltà per chi lo mantiene fino alla scadenza.

Sommario

Il Ministero dell’Economia ha reso noti i tassi minimi garantiti: 2,6% nei primi tre anni, 3,1% nel quarto e quinto anno, e 4% negli ultimi due, per una durata complessiva di sette anni e un premio finale dello 0,8% sul capitale investito. Le cedole saranno pagate ogni tre mesi e, come per tutte le emissioni di titoli di Stato, è prevista la tassazione agevolata del 12,5%.

Il Btp Valore è un titolo che cresce nel tempo, letteralmente. Il suo tratto distintivo è la formula ‘step-up’, cioè a cedole crescenti. Nei primi tre anni l’investitore riceverà un tasso del 2,6%, poi il rendimento salirà al 3,1% per due anni e raggiungerà il 4% negli ultimi due. Il pagamento è trimestrale: quattro cedole l’anno che arrivano direttamente sul conto, in un flusso costante e prevedibile. Questo meccanismo serve a premiare chi tiene duro e non vende prima della scadenza. La crescita delle cedole, infatti, protegge in parte da eventuali rialzi dei tassi sul mercato, assicurando un guadagno più alto negli anni finali.

Chi investe 10.000 euro e tiene il titolo fino al 28 ottobre 2032 può già farsi un’idea precisa di quanto incasserà:

nei primi tre anni le cedole rendono 260 euro lordi all’anno , per un totale di 780 euro

, per un totale di nei due anni successivi, con il tasso al 3,1%, il guadagno sale a 310 euro l’anno , cioè 620 euro complessivi

, cioè negli ultimi due anni, con il rendimento al 4%, l’investitore riceve 400 euro l’anno, per altri 800 euro complessivi.

Alla fine dei sette anni, gli interessi lordi ammontano quindi a 2.200 euro, ai quali si aggiunge il premio fedeltà di 80 euro, portando il guadagno lordo complessivo a 2.280 euro. Applicando la tassazione agevolata al 12,5%, il rendimento effettivo netto per chi mantiene il titolo fino a scadenza scende a circa 1.995 euro, che corrispondono a un rendimento medio netto del 2,8% all’anno. È una cifra che colloca il nuovo Btp Valore tra le alternative più solide e interessanti per i risparmiatori italiani, con la certezza del rimborso integrale del capitale e un flusso di cedole regolare.

Il vantaggio del Btp Valore è la sua progressione. Nei primi anni le cedole sono più contenute, ma con il passare del tempo diventano più generose. Tradotto in numeri, chi investe 10.000 euro riceverà circa 65 euro netti a trimestre nei primi tre anni, poi circa 68 euro netti nei due successivi, fino ad arrivare a 88 euro netti negli ultimi due anni. A scadenza, oltre alle cedole già incassate, verrà restituito il capitale e riconosciuto il premio fedeltà netto di circa 70 euro ogni 10.000 euro investiti. È una rendita trimestrale che cresce nel tempo e consente di integrare il reddito in modo costante, senza la necessità di reinvestire o tenere sotto controllo il mercato.

Il Btp Valore può essere rivenduto in qualsiasi momento sul mercato telematico obbligazionario (MOT), ma la convenienza dipende dalle condizioni del momento. Chi vende prima perde automaticamente il premio fedeltà e potrebbe subire leggere oscillazioni di prezzo legate ai movimenti dei tassi. Tuttavia, la struttura a cedole crescenti riduce la sensibilità del titolo rispetto ai Btp a cedola fissa: significa che anche in caso di rialzi dei tassi, il valore del Btp Valore tende a rimanere più stabile. È comunque un titolo pensato per essere tenuto fino alla scadenza, per sfruttare fino in fondo il vantaggio dello step-up e del premio finale.

Rispetto all’edizione di maggio 2024, che aveva una durata di sei anni e tassi fissi al 3,35% per i primi tre anni e al 3,90% per i successivi, il nuovo Btp Valore si allunga a sette anni e parte con un tasso iniziale leggermente più basso. Tuttavia, il rendimento sale progressivamente fino al 4% negli ultimi due anni e, grazie al premio fedeltà, il rendimento medio complessivo resta competitivo. La strategia del Tesoro è chiara: consolidare il legame con i risparmiatori italiani e al tempo stesso allungare la durata media del debito pubblico, approfittando di una fase di stabilità dei mercati e di fiducia crescente sul rating dell’Italia.

Il Btp Valore resta uno strumento pensato per chi cerca sicurezza più che speculazione o alto rendimento finanziario. Tassazione al 12,5%, cedole trimestrali, esenzione dall’imposta di successione e fuori dall’Isee fino a 50.000 euro investiti sono i vantaggi che lo rendono accessibile e trasparente. Si compra alla pari, senza costi o commissioni, in banca, alle Poste o tramite home banking, con taglio minimo di 1.000 euro e nessun limite massimo. In sette anni un investimento da 10.000 euro può portare a quasi 2.000 euro netti di rendimento, con la tranquillità della garanzia dello Stato e la soddisfazione di un flusso cedolare che cresce nel tempo.