Btp Valore ottobre 2025: tassi, durata, cedole. Cosa c’è da sapere

Roma, 19 settembre 2025 – Dal 20 al 24 ottobre i piccoli risparmiatori italiani avranno una nuova occasione per puntare sui titoli di Stato. Il Tesoro ha infatti annunciato l’emissione del Btp Valore, uno strumento dedicato esclusivamente al pubblico retail che durerà sette anni e prevede cedole trimestrali in crescita nel tempo. Il funzionamento è semplice: i rendimenti restano invariati nei primi tre anni, salgono nei due successivi e aumentano ancora negli ultimi due, così da premiare chi mantiene l’investimento a lungo. A questo si aggiunge un premio fedeltà dello 0,8% sul capitale, riconosciuto a chi terrà il titolo fino alla scadenza. I tassi minimi garantiti saranno comunicati il 17 ottobre, pochi giorni prima del collocamento, mentre la soglia d’ingresso resta fissata a 1.000 euro.

Tassazione agevolata e modalità di acquisto

Il collocamento sarà accessibile senza difficoltà: chi ha l’home banking abilitato al trading potrà sottoscriverlo online, ma sarà possibile rivolgersi anche alla propria banca o all’ufficio postale. Non sono previste commissioni nei giorni di offerta, salvo eventuali costi applicati dal proprio istituto. Le operazioni passeranno attraverso il MOT, il mercato telematico di Borsa Italiana, con il supporto di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco Bpm, Mps e Banca Sella. Restano invariati i vantaggi fiscali: tassazione agevolata al 12,5% sulle cedole e sul premio finale, esenzione dall’imposta di successione e esclusione dal calcolo dell’Isee fino a 50.000 euro di investimento.

Un titolo pensato per i risparmiatori retail

Il Btp Valore è stato lanciato nel 2023 ed è diventato rapidamente uno degli strumenti preferiti dal Tesoro per coinvolgere direttamente le famiglie nel finanziamento del debito pubblico. Nelle prime tre emissioni la raccolta complessiva ha superato i 50 miliardi di euro, segno di un interesse diffuso. A renderlo attrattivo non è solo la struttura a cedole crescenti, ma anche la periodicità dei pagamenti ogni tre mesi, che assicura un flusso di entrate costante, apprezzato soprattutto da pensionati e risparmiatori alla ricerca di una rendita integrativa.

Il confronto con l’ultimo Btp Italia

Il nuovo collocamento segue il Btp Italia di maggio, che ha raccolto 8,8 miliardi di euro in quattro giorni, con 6,5 miliardi sottoscritti dai piccoli risparmiatori. Il tasso reale annuo era fissato all’1,85%, a cui si aggiungeva un premio fedeltà dell’1%. Più dell’88% degli ordini è arrivato da investimenti sotto i 50.000 euro, confermando la partecipazione diffusa del pubblico. “Un buon risultato in un periodo di grande incertezza”, ha commentato Ciro Pietroluongo, direttore generale del Mts, sottolineando come il titolo abbia rappresentato anche un invito a guardare agli investimenti con un orizzonte di lungo termine.

Un contesto favorevole e l’attesa per Fitch

Il debutto del nuovo Btp Valore avverrà in un clima di fiducia sui mercati, con lo spread Btp-Bund sceso ai minimi dal 2015. In serata è atteso il giudizio di Fitch sul rating dell’Italia, attualmente 'BBB' con outlook positivo. Dopo l’upgrade di Spagna e Portogallo e il declassamento della Francia, gli analisti guardano con attenzione a Roma: un miglioramento del voto rafforzerebbe la credibilità del debito pubblico proprio alla vigilia del collocamento, rendendo ancora più appetibile l’offerta del Tesoro per i risparmiatori domestici e internazionali.