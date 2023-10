Btp Valore, quarto giorno di collocamento: già ordini per oltre un miliardo di euro

Milano, 5 ottobre 2023 – Continua sostenuto il ritmo delle richieste del Btp Valore. Il titolo per i piccoli risparmiatori emesso dal Mef, nella quarta giornata di collocamento, verso la metà giornata ha già raccolto ordini per oltre un miliardo di euro che, sommati ai 12,9 miliardi raccolti i primi tre giorni, portano il totale delle domande a quasi 14 miliardi.

Come è normale in questi casi i primi giorni sono quelli di maggiore richiesta, ma aver superato il miliardo nella quarta giornata (domani sarà la quinta ed ultima) di collocamento rappresenta per gli analisti un risultato ottimo per questo genere di Titoli di Stato.

L'andamento degli ordini dei Btp Valore ottebre 2023

Il Btp Valore di questa seconda emissione avrà una durata quinquennale, ma come nella prima operazione di giugno il tasso minimo garantito sarà crescente: per il primo, il secondo e il terzo anno sarà pari al 4,1%, nel quarto e quinto anno salirà al 4,5%.

Si tratta di un deciso aumento, in linea con il generale andamento al rialzo dei tassi, rispetto ai rendimenti del quadriennale emesso in estate, fissati al 3,25% per il primo biennio e al 4% per il secondo. Chi deterrà il titolo per tutti i cinque anni fino alla scadenza naturale, aggiungerà inoltre alla percentuale garantita anche il premio fedeltà finale pari allo 0,5% del capitale investito.

I tassi definitivi saranno, come di consueto, annunciati al termine del collocamento: potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione, ovvero venerdì 6 ottobre.

L'investimento minimo è pari a 1.000 euro e non sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo la facoltà da parte del ministero di chiudere anticipatamente l'emissione. A giugno furono raccolti 18 miliardi.