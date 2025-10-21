Btp Valore oggi, seconda giornata record: raccolti 4,31 miliardi. I perché di questo successo

Roma, 21 ottobre 2025 – Il collocamento dei Btp Valore di ottobre 2025 continua a volare e supera, nel secondo giorno di emissione, di gran lunga i risultati della seconda giornata della precedente edizione dello stesso tipo di Buoni del Tesoro. Una seconda giornata di collocamento ottima. Il titolo di Stato con scadenza a sette anni ha raccolto 4,31 miliardi di euro. Una cifra è decisamente superiore ai 2,86 miliardi sottoscritti nella seconda giornata di collocamento del precedente Btp Valore nel maggio 2024.

Oltre 4 miliardi che si sommano ai 5,4 miliardi della prima giornata di collocamento e che portano a un risultato, su due giorni, pari a oltre 9,7 miliardi di euro.

I motivi di questo risultato

Ma quali sono i motivi di questo ottimo risultato? Detto che i Btp Valore anche nelle precedenti edizioni hanno fatto registrare raccolte notevoli (si tratta di Buoni garantiti dallo Stato a cui gli italiani hanno sempre guardato con fiducia ritenendoli “investimenti sicuri”) in questa occasione si somma uno scenario che fa apparire i rendimenti del Btp Valore, evidentemente, ancor più interessanti fra cui: tassi di interesse in calo, inflazione stabile o comunque in discesa, scenari internazionali incerti, il capitale garantito (non si rischiano perdite), pagamenti delle cedole ogni 3 mesi (garanzia di incassi costanti nel tempo).

Le caratteristiche del Btp Valore ottobre 2025 in sintesi

Le caratteristiche di questa emissione di Btp valore sono:

Durata di 7 anni

di 7 anni Cedole trimestrali crescenti nel tempo, secondo un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni

Premio finale extra pari allo 0,8% del capitale nominale investito, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza

del capitale nominale investito, per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza Capitale garantito a scadenza

Investimento non vincolato nel tempo

Tassazione agevolata , come per tutti i buoni del Tesoro, al 12,5% su cedole e premio finale extra

, come per tutti i buoni del Tesoro, al su cedole e premio finale extra Esenzione dalle imposte di successione

Esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in Titoli di Stato;

investiti in Titoli di Stato; Nessuna commissione per i piccoli risparmiatori che acquistano nei giorni di collocamento (esclusi costi di gestione del conto o del trading online);

Garanzia di vedere sottoscritto l’intero ammontare richiesto;

Taglio minimo acquistabile : 1.000 euro

: 1.000 euro I rendimenti saranno: 2,60% per il 1°, 2° e 3° anno; 3,10% per il 4° e 5° anno; 4% per il 6° e 7° anno. I pagamenti degli interessi avverranno con cedole trimestrali.

Il confronto con altri investimenti

Rispetto ai titoli di Stato tradizionali già quotati sul mercato, il nuovo Btp Valore si colloca nella parte alta dei rendimenti. Un titolo di pari durata, come il Btp novembre 2032, offre oggi un guadagno netto di circa 2,8%, praticamente in linea con la nuova emissione, ma senza il vantaggio del premio fedeltà e delle cedole trimestrali crescenti. Il confronto con gli strumenti alternativi è più netto.

I conti deposito offrono rendimenti tra l’1,5% e il 2,5% netto, ma con vincoli di tempo e tassazione più alta (26%).

I fondi obbligazionari, che investono in titoli simili, possono in certi periodi rendere di più, ma non garantiscono il capitale: se i mercati scendono o i tassi salgono, il valore delle quote si riduce e chi disinveste può ritrovarsi con una perdita. Inoltre, i fondi hanno costi di gestione che riducono i guadagni effettivi.

Ancora maggiore è la distanza rispetto ai titoli azionari o ai fondi bilanciati, che offrono potenziali rendimenti più elevati ma espongono il capitale a oscillazioni forti e a un rischio reale di perdita.

I Pac (piani di accumulo), basati su investimenti periodici nei mercati finanziari, sono adatti a chi vuole costruire un rendimento nel lungo periodo accettando oscillazioni nel breve; non garantiscono però il capitale e richiedono una maggiore propensione al rischio rispetto a un titolo di Stato.

Il Btp Valore, invece, è un titolo a capitale garantito: chi lo sottoscrive sa con certezza che alla scadenza riceverà il rimborso integrale più gli interessi maturati. È quindi una scelta di prudenza, adatta a chi vuole proteggere i propri risparmi senza rinunciare a un rendimento stabile. Il Btp Valore, come tutti i titoli di Stato, comporta un rischio solo in caso di insolvenza o default dello Stato italiano, cioè nell’ipotesi estrema in cui il Paese non sia in grado di rimborsare il proprio debito. Un’ipotesi considerata oggi altamente improbabile dai mercati e dalle agenzie di rating.

L’incognita inflazione

L’unico elemento che può ridurre la convenienza del titolo è l’inflazione, che erode il potere d’acquisto dei rendimenti nel tempo. Se nei sette anni di vita del titolo i prezzi crescessero in media del 2% l’anno, il rendimento reale resterebbe positivo, intorno allo 0,8% netto. Se invece l’inflazione media si attestasse al 3%, il guadagno reale si ridurrebbe quasi a zero. Le previsioni, però, restano moderate. La Bce e Bankitalia stimano un’inflazione stabile intorno al 2% nei prossimi anni. Anche il tasso ‘breakeven’ a cinque anni, che misura le aspettative del mercato, resta basso, all’1,7%. I rischi di fiammate inflazionistiche arrivano piuttosto da fattori esterni, come le tensioni geopolitiche o le guerre commerciali. In uno scenario di crescita debole e consumi fermi, il Btp Valore dovrebbe mantenere un rendimento reale positivo, offrendo una protezione solida contro l’incertezza.

Come acquistare i Btp Valore

Il Btp Valore di ottobre 2025 può essere acquistato a partire da oggi fino a venerdì 24 ottobre alle 13, facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Le operazioni devono essere effettuate utilizzando il codice Isin: IT0005672016.