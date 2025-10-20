Domanda di Btp Valore ottobre 2025, richiesta già oltre il miliardo di euro in un’ora

Milano, 20 ottobre 2025 – Un miliardo in un’ora. Parte con il botto il collocamento dei Btp Valore di ottobre 2025. In un'ora di scambi sul Mot, il mercato telematico delle obbligazioni di Borsa Italiana, la domanda per il Btp Valore con scadenza ottobre 2032 che debutta oggi, ha raggiunto un miliardo di euro di controvalore.

I tassi minimi garantiti dal titolo a sette anni, giunto alla sesta emissione, in sottoscrizione fino a venerdì 24 ottobre, sono: 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il biennio successivo e 4% per il sesto e settimo anno. I tassi definitivi si sapranno al termine del collocamento e potranno, eventualmente, essere rivisti solo al rialzo.

Il meccanismo dello step-up

Come detto, il nuovo titolo avrà una durata di sette anni, cedole crescenti nel tempo pagate ogni tre mesi, secondo un meccanismo “step-up” di 3+2+2 anni (tre anni al 2,6%, due al 3,1% e infine altri due al 4%). Un modo per tenere “legato” il cliente che più a lungo tiene il titolo più viene premiato. A tutto questo di aggiunga, e non è un dettaglio da poco, il premio finale extra per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza sarà pari allo 0,8% del capitale nominale investito. Al termine del collocamento i tassi così comunicati potranno essere solo confermati o rivisti al rialzo, qualora le condizioni di mercato lo richiedessero. Come per le precedenti emissioni, il BTp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli.

Investimento minimo da 1000 euro

L’investimento parte da un minimo di 1.000 euro, avendo sempre la certezza di veder sottoscritto l’ammontare richiesto. Il titolo viene acquistato alla pari e senza commissioni durante i giorni di collocamento, fermi restando i costi di gestione del conto titoli o del trading online richiesti e concordati con la propria banca laddove siano presenti.

La tassazione agevolata

Prevista la consueta tassazione agevolata per tutti i Buoni del Tesoro al 12,5% su cedole e premio finale extra, l’esenzione dalle imposte di successione, nonché l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

Come acquistare i Btp Valore

Il Btp Valore di ottobre 2025 può essere acquistato a partire da oggi fino a venerdì 24 ottobre, facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Le operazioni devono essere effettuate utilizzando il codice Isin: IT0005672016.