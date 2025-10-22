Btp Valore oggi, anche la terza giornata parte con il turbo: richieste per oltre 1,5 miliardi di euro in poche ore

Roma, 22 ottobre 2025 – Partenza col turbo anche nella terza giornata di collocamento dei Btp Valre ottobre 2025, i buoni del Tesoro pensati per i piccoli risparmiatori con scadenza a 7 anni.

Poco prima di mezzogiorno il Btp Valore aveva fatto registrare domande per oltre 1,5 miliardi. Una cifra che, sommata a quella dei primi due giorni di emissione, fa sfondare abbondantemente il muro dei 10 miliardi.

Le caratteristiche del Btp Valore ottobre 2025

Il Btp Valore in emissione ha una durata di sette anni, fino all'ottobre 2032, e prevede cedole trimestrali con rendimento crescente nel tempo secondo la formula "step-up": 2,60% per i primi tre anni, 3,10% per il quarto e il quinto, e un promettente 4% per il sesto e settimo anno. Un crescendo che culmina con un premio fedeltà extra dello 0,8% per chi resisterà stoicamente alla tentazione di vendere e terrà il titolo fino alla fine. L'investimento minimo è da 1.000 euro, accessibile a tutti (o quasi), e senza tetti massimi.

Come acquistarlo

Il Btp Valore di ottobre 2025 può essere acquistato a partire da oggi fino a venerdì 24 ottobre alle 13, facilmente dal risparmiatore attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato sulla piattaforma Mot di Borsa italiana alla pari (ovvero con prezzo uguale a 100), senza vincoli né commissioni. Le operazioni devono essere effettuate utilizzando il codice Isin: IT0005672016.

Le parole di Giorgetti

"Anche la sottoscrizione del Btp Valore è un segno tangibile di fiducia degli italiani verso il nostro Paese”. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento al Salone del Leasing a Milano. “Se anche anche il quadro politico e commerciale si stabilizzasse, le aspettative potrebbero ulteriormente migliorare e tradursi in un'espansione più forte dell'attività attività economica, che i nostri fondamentali giustificherebbero in modo credibile”, ha aggiunto Giorgetti.