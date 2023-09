In arrivo il nuovo Btp valore, aumentano i rendimenti delle obbligazioni

Roma, 19 settembre 2023 - Tutti pazzi per le obbligazioni, che con il nuovo aumento dei tassi deciso dalla Bce stanno spingendo al rialzo i rendimenti delle emissioni da parte delle aziende (ma anche dei titoli di Stato Btp), che vanno tra il 4 e il 7 per cento l'anno. Tante le società che, già da fine agosto, stanno lanciando sul mercato i bond. Come quelli di Mediolanum, con rimborso a scadenza o secondo un piano di ammortamento predefinito, ma potrebbero seguire anche altri, come Credit Agricole. Bnp Paribas ha già lanciato due nuove obbligazioni con tasso fisso decrescente, dal 6 al 3 per cento e dall'8 al 4 per cento nei primi quattro anni e durata complessiva otto anni. Le obbligazioni Enel hanno un rendimento effettivo del 4,6 per cento, mentre Eni ha collocato già sul mercato retail 2 miliardi di euro di obbligazioni, con un tasso nominale annuo lordo del 4,30 per cento e scadenza a cinque anni, il 10 febbraio 2028. Le obbligazioni sono collegate al conseguimento di due obiettivi di sostenibilità di Eni, che, se non saranno raggiunti, vedranno il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza aumentare dello 0,50 per cento.

In generale, con la stretta delle banche, le grandi società hanno sempre più bisogno di liquidità e quindi emettono obbligazioni. Acquistandole, i sottoscrittori prestano infatti il capitale all'azienda emittente, che si impegna a restituirlo maggiorato di un interesse. Ci sono rischi? Sì, basta ricordare ad esempio il caso dei bond argentini. Anche se le obbligazioni sono considerate più sicure delle azioni, per via del loro rendimento garantito, il rischio c'è sempre e quello principale è legato alla possibilità che il capitale prestato non venga restituito.

Sul mercato retail in arrivo i Btp Valore

E' comunque un po' meno probabile, rispetto ad un’azienda, che uno Stato vada in default e per questo, per sentirsi più sicuri, è possibile orientarsi sulle obbligazioni emesse dallo Stato, i cui rendimenti sono attualmente attorno al 4 per cento. Il suggerimento che danno, però, gli esperti di finanza, è quello di scegliere bene la durata dell'obbligazione perché, per non rischiare di perdere soldi, dovrà essere rispettata.

Dal 2 al 6 ottobre i piccoli risparmiatori potranno acquistare, con taglio minimo di mille euro, il nuovo Btp Valore, di durata quinquennale, alla sua seconda emissione. Le cedole saranno trimestrali e calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up). Il 29 settembre verranno comunicati i tassi minimi garantiti, congiuntamente al codice Isin che identifica il titolo. Il titolo prevede anche un extra premio finale di fedeltà per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza, pari allo 0,5 per cento da calcolarsi sull’importo nominale acquistato. Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot, cioè il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana, per il tramite di Intesa San Paolo e Unicredit. Per informazioni: www.dt.mef.gov.it/it/debito_pubblico.