Btp Valore 2023: corrono gli ordini, richieste già oltre due miliardi nel secondo giorno

Milano, 6 giugno 2023 - Partenza sprint anche nella seconda giornata di collocamento per il Btp valore, che ieri ha ricevuto ordini per 5,43 miliardi di euro. Questa mattina le sottoscrizioni viaggiano spedite e toccano già i 600 milioni di euro di controvalore. In poche ore di contrattazioni, alle 12, erano stati superati i 2 miliardi di ordini dopo che nella prima giornata era stata toccata quota 5,432 miliardi.

Il titolo di Stato a tassi crescenti riservato agli investitori retail ha durata quadriennale: offre un rendimento minimo garantito del 3,25% per i primi due anni e del 4% per i restanti due anni, a cui si aggiunge un premio fedeltà dello 0,5% nel caso in cui venga tenuto in portafoglio fino a scadenza.

Il titolo di Stato potrà essere acquistato fino alle ore 13 di venerdì 9 giugno 2023, salvo chiusura anticipata. Il suo codice ISIN durante il periodo di collocamento è IT0005547390.