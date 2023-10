Btp Valore, chiuso a 17 miliardi il collocamento. Quando vengono pagate le cedole? Le date e i rendimenti

Roma, 6 ottobre 2023 – Chiuso venerdì 6 ottobre alle 13 il collocamento del Btp Valore, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori (i cosiddetti retail). In cinque giorni sono stati quasi 642mila i contratti registrati, per un totale che ha sfiorato i 17,2 miliardi di euro raccolti, risultato leggermente inferiore a quello registrato nella prima emissione di giugno 2023. In quell'occasione le vendite del Btp Valore - con durata quattro anni e non cinque come quello della seconda emissione - avevano raggiunto il record di oltre 18 miliardi di euro raccolti e quasi 655mila contratti registrati.

Btp Valore 0ttobre 2023, quando vengono pagate le cedole

I risparmiatori che hanno scommesso sulla seconda emissione avranno rendimenti più alti rispetto a chi ha acquistato i Btp Valore a giugno. La prima emissione del Btp Valore, con scadenza 13 giugno 2027, prevede infatti tassi annuali definitivi del 3,25% per i primi due anni e del 4% per il terzo e quarto anno. Per questa emissione di ottobre, invece, con scadenza 10 ottobre 2028 (dal 10 ottobre 2023), i tassi sono del 4,10% per i primi tre anni e 4,50% per gli ultimi due. E' uguale, invece, sia per la prima che per la seconda emissione del Btp Valore, il premio extra finale di fedeltà per chi tiene il titolo fino alla scadenza: 0,5%.

La seconda emissione dei Btp si è caratterizzata per la novità delle cedole nominali pagate trimestralmente. I risparmiatori riceveranno infatti una cedola ogni tre mesi (e non ogni sei come per la prima emissione dei Btp Valore), calcolata sulla base del tasso prefissato per i primi tre anni, che aumenta per i successivi due anni di vita del titolo, con il cosiddetto meccanismo step-up. Gli interessi matureranno dunque a partire dal 10 ottobre 2023 e fino alla scadenza. Le cedole saranno pagabili in via posticipata su base trimestrale il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ogni anno a partire dal 10 gennaio 2024 (ma slittano al lunedì successivo se la data non cade in un giorno lavorativo).

L'investimento minimo consentito in Btp Valore è di 1.000 euro. Il sottoscrittore non ha pagato commissioni sugli acquisti, la tassazione è quella agevolata per i titoli di Stato, pari al 12,5%, e sono azzerate le imposte di successione.

L’emissione del Btp Valore è avvenuta sulla piattaforma Mot, il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana. A differenza della procedura d’asta dove il prezzo viene determinato al termine dell’asta stessa, in questa procedura è la serie dei tassi cedolari ad essere determinata nell’ultimo giorno del collocamento, in base alle condizioni di mercato, mentre il prezzo è fissato alla pari.

Nel periodo di collocamento, che per la seconda emissione è stato dal 2 al 6 ottobre, le banche aderenti al Mot hanno inoltrato gli ordini ricevuti dagli investitori ammessi sottoscrivendo contratti di compravendita ad un prezzo fisso pari a 100. Concluso il periodo di collocamento sul Mot, il ministero dell’Economia e Finanze ha fissato l’ammontare totale di Btp Valore da emettere, nonché la serie dei tassi cedolari definitivi. Il titolo sarà ora negoziabile sul mercato secondario e avrà un prezzo determinato dalle condizioni di mercato, al pari di ogni altro titolo quotato e scambiato sulla stessa piattaforma.